На Львовщине суд наказал мать подростка за видео в TikTok: узнайте, что она публиковала

На суд женщина не явилась

Во Львовской области суд оштрафовал женщину за TikTok ее дочери с российским контентом. Дело было рассмотрено как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Информация об этом была опубликована в Реестре судебных решений. Там указано, что в городе Стрый девушка-подросток снимала видео под российский контент с употреблением нецензурной лексики и опубликовала на своей странице в социальной сети "ТикТок".

Отмечается, что такие действия являются неуважением к государственному языку Украины. Этот факт сочтен как ненадлежащее исполнения родительских обязанностей матерью.

На судебное заседание мать не явилась и не сообщила суд о причинах своей неявки.

Мать подростка признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП и обязали выплатить штраф в размере 850 гривен. Кроме того, с нее будет взыскан в доход государства судебный сбор в размере 605,60 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Харьковской области на мать ребенка, регулярно прогуливавшего дистанционное обучение, подали в суд. Решение уже было вынесено.