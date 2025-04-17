Как размотать рулон за секунды: кот показал "мастер-класс" и рассмешил сеть (видео)

Пользователи восхищаются, как хозяйка спокойно наблюдает за проделками кота

Видео с милыми проделками домашних любимцев часто становятся настоящими хитами в сети, а вот это с котом породы девон-рекс точно заставит вас улыбнуться. Забавный четырехлапый залез на стол и быстро разматывал бумажные полотенца, несмотря на замечания владелицы.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok. Судя по реакции женщины, это произошло не в первый раз.

"Я тебя прошу, Тоша, пожалуйста, я только все сложила", — с юмором сказала она, пытаясь успокоить своего друга, который уже растянул больше половины рулона.

В то же время комментарии под видео просто взорвали сеть, став источником для многочисленных шуток и обсуждений. Пользователи активно реагировали на проделки кота, добавляя в ситуацию собственные иронические замечания.

"Уморился котусик!", – написал пользователь под публикацией.

Среди сотен сообщений нашёлся человек, который намекнул на легендарный мем с эксмэром Харькова Михаилом Добкиным.

"Посадите его с другой стороны, пусть мотает назад!", — предлагают другие.

Также пользователи под видео смеются, восхищаясь тем, как хозяйка так спокойно наблюдает за проделками своего Тоши.

Конечно, нашлись "серьезные" пользователи, которые не могли пройти мимо этого забавного момента без своих замечаний. Одни возмущались тем, что кот находится на столе, что, по их мнению, не совсем гигиенично. Другие же считали, что такого котика нужно "учить", и даже рекомендовали использовать более жесткие методы.

Это видео стало настоящим хитом среди пользователей сети, вызвав не только смех, но и обсуждение среди владельцев животных. Момент с котом, разматывающий бумажные полотенца, напомнил всем, как даже самые простые ситуации с домашними питомцами могут быть веселыми и увлекательными для других.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка насмешила сеть видео с котом. Обладательница четырехлапого пушистого друга пожаловалась, что ее животное села на растение.