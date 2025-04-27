Не "налічка" і не "мєлочь": как эти слова будут звучать на украинском

Существует ряд слов, которые уместно использовать вместо этих "суржиковых"

Некоторые украинцы используют "суржиковые" слова, говоря на украинском языке. Однако лучше убирать их из своей речи, чтобы сделать ее чистой.

Например, следует забыть таких словах как "мєлочь", сдача" и "налічка". На самом деле, в украинском языке этих слов не существует. Важно знать, чем их необходимо заменить.

У слова "мєлочь" в украинском есть ряд аналогов, которые будут правильно звучать:

дрібні гроші;

дріб'язок;

монети;

копійки.

"Сдача" на украинском будет звучать как "решта". А если мы говорим о наличных деньгах, то не используем "налічка", а говорим "безготівковий розрахунок" или "готівка".

"Все, кто имеет дело с деньгами, запомните, как правильно на украинском надо говорить эти слова: "наличка" — "готівка", "обналичивать" — "розготівковувати", "взяти напрокат" — "випозичити", "в рассрочку" — "на виплат", "виручка" — "виторг", "накладений платіж" — "післяплата", — объяснила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нового в действующем украинском правописании. Кроме буквы "є" в слове "проєкт", там еще немало интересного.