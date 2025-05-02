Неожиданная весна принесла неожиданный урожай: украинка вырастила на грядке "чесночат"

Пользователи сразу принялись шутить в комментариях

Украинская огородница, посадившая осенью чеснок, весной собрала несколько гораздо милее — в междурядье она наткнулась на кубельце маленьких зайчат. Курьезные кадры мгновенно взорвали соцсети, вызвав волну восторженных комментариев.

Данное видео женщина опубликовала в TikTok. Она подписала его так: "Когда сажаешь чеснок осенью, а весной произрастает несколько дополнительное…".

Неожиданное открытие произвело настоящий фурор — пользователи сразу принялись шутить в комментариях: "Класс! Вот уродило!", "Хороший урожай!"

Один из комментаторов с юмором добавил: "Так вот они какие — чесночата!", шутя, что эти зайцы — не что иное, как "особый сорт" чеснока, произрастающий прямо на грядке. Кроме того, многие пользователи увлекаются естественным плодородным потенциалом земли этой женщины. "Ваша земля плодородная, потому и плодоносит!", — отметили в одном из сообщений.

"Какой это сорт и где такие семена купить?", — в шутку спросил кто-то из огородников. Другой украинец иронически добавил, мол, "это ж чем надо было землю обрабатывать".

Ролик быстро набрал сотни комментариев и тысячи лайков. Большинство сошлись во мнении: это самый милый "урожай" нынешней неожиданной весны. И действительно, не каждый день можно найти таких редких "чесночат"! Поэтому видео с маленькими зайчатами среди грядок стало настоящим хитом, и, по всей вероятности, поднимет настроение всем, кто любит природу и ее неожиданные сюрпризы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что видео с маленькой девочкой, которая пьет воду прямо из собачьей миски, стало настоящим хитом в соцсетях Автор видео подписала его как "Пасхальный квадробер", что вызвало волну обсуждений среди пользователей.