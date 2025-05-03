Снова рекордная жара? Какое лето прогнозируют украинцам синоптики

Температура может превышать 40 °C.

Украинцев очень интересует вопрос: каким же будет лето в 2025 году и ждать ли такой жары, как в прошлом году. Даже учитывая аномально тепло зиму и весну, сделать точный прогноз сложно. Однако самым жарким может быть не только июль.

Об этом "Телеграфу" рассказали заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух и синоптик Игорь Кибальчич в материале "Украина нагревается быстрее остального мира: какой погоды ждать летом и что будет с продовольствием".

Как отметила Балабух, значительные климатические изменения фиксируются в последние 20-30 лет, особенно в контексте повышения температуры. В 2024 году украинцы пережили одно из самых жарких лет, но температура лета 2025 года может быть на два градуса выше нормы.

"Самая высокая температура вероятна в июле, который традиционно является самым жарким месяцем в Украине. Относительно того, достигнет ли в этом году температура воздуха 40 градусов и выше — говорить пока рано. В случае вероятного развития таких погодных условий синоптики обязательно предупредят об опасности", — говорит Вера Балабух.

Приблизительно такого же мнения и синоптик Кибальчич. По его словам, ожидать сильной жары в июне не следует, а вот в июле и августе вполне вероятно.

"Существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым - температуры будут превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 °C, — говорит он. — Но это не значит, что каждый летний месяц будет жарким".

По словам синоптика, самым жарким обычно является период с 15 июля по 15 августа. Именно в это время фиксируются самые высокие дневные и средние температуры.

"Волны жары, несомненно, будут. Это будет связано с поступлением воздушных масс — прежде всего из северной Африки, Ближнего Востока и центральных районов Азии. Поэтому в отдельные дни температура воздуха, особенно в южных и восточных областях Украины, может превышать 40°C", — говорит Кибальчич.

Но он уверяет, что постоянной рекордной жары ожидать не следует, потому что по статистике два года подряд рекордно теплыми быть не могут.

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