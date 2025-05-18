Часть украинцев ждут сюрпризы от банка с 1 июня. Кого коснутся изменения

Уже с 1 июня 2025 года для клиентов "Ощадбанка" предусмотрены изменения, если те имеют тарифные пакеты "Мой счет", "Зарплатный" и "МORE"

С 1 июня 2025 года "Ощадбанк" изменит условия обслуживания платежных карт и тарифов, которые будут касаться текущих счетов клиентов.

Изменения с 1 июня 2025 года произойдут в тарифных планах "Мой счет", "Зарплатный" и "МORE", а именно введут возможность оформить карты АТБ. В последнем тарифном пакете будет проведена оптимизация отдельных тарифов за снятие наличных и перевод средств между картами, как говорится в материале "PMG".

В "Ощадбанке" также предупредили, что стоимость NFC-кольца снижена до 31 декабря 2025 года. Они объяснили, что это специальный аксессуар со встроенным чипом, который позволяет осуществлять бесконтактную оплату товаров в магазинах.

Кроме того, срок действия платежных карт был продлен до 31 декабря. Даже если срок действия карт в банке завершится, то их замена не является обязательной сейчас. Они будут активными и ими можно будет осуществлять оплату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что с 15 мая некоторые украинцы будут вынуждены платить больше в "Приват24". Там изменят размер комиссии для некоторых сделок с пополнением счетов.