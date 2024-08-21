"Валера, посиди с братом": Залужный-младший вспомнил трогательные моменты из детства

Младший брат украинского генерала рассказал, как прошло их детство

Брат Валерия Залужного Артур рассказал, что "железный генерал" нянчился с ним все детство, так как родители тяжело работали. А после ухода отца из семьи он стал главной мужской фигурой в их большой семье.

Об этом Артур Залужный рассказал в книге советницы бывшего Главнокомандующего по стратегическим коммуникациям Людмилы Долгоновской "Залізний генерал. Уроки людяності". В распоряжении "Телеграфа" есть уникальный экземпляр этого издания.

Артур родился, когда Валерию Залужному было три года. Мать братьев работала на железнодорожном вокзале, а отец — на заводе. Рядом с их домом не было детского сада, поэтому заботиться о младшем брате приходилось именно Валерию. К слову, к школе младшего брата готовил тоже старший брат.

"Мама с папой целыми днями на работе. Мама писала записки: "Извини, Валера, сегодня надо посидеть с братом"", — рассказал Артур.

Когда родители развелись, обязанности старшего мужчины в семье достались Валерию. Этим судьба старшего брата напоминает Артуру судьбу их деда Василия.

"У деда три дочери, у каждой по двое детей. Среди внуков Валерий был самым старшим, а я самым младшим. Дедушка считал себя главой всего семейства. Поэтому на Рождество все должны обязательно быть у него. Хоть на день, но все должны приехать. У деда все было четко. Мама рассказывала, если дедушка сказал: "В восемь часов собираемся на праздник", а мы опоздали на пять минут, то дверь уже была заперта", — вспоминает Артур.

Так сложилось, что сначала не стало мужа у одной из теть Валерия и Артура, а после из семьи ушел и их отец. Бремя ответственности за семью легло на дедушку и он это понимал, а позже роль старшего в семье перешла к Валерию Залужному.

"И я рад, что наше семейство возглавил именно он. Я не скажу, что он советует, как лучше поступать в той или иной ситуации, но порой я сам себя спрашивал: "А как бы поступил он?" Потому что он поступил бы правильно, даже если бы решение навредило ему. Я всегда старался делать, как он", — говорит Артур.

Валерий и Артур Залужные участвуют в АТО, 2014 год

По его словам, перед тем, как вступить в военный институт, Валерий Залужный после 9-го класса школы поступил в местный машиностроительный техникум (политехнический колледж сейчас). Однажды он в шутку признался брату, что сильнее мечты стать военным была только симпатия к девушке, которая тоже пошла учиться в тот техникум.

"Сначала генерал пошел за ней, а потом — за мечтой", — говорит брат.

Артур Залужный отмечает, что щедрость и заботливость "железного генерала" — это одни из главных черт характера, которые хорошо известны всем, кто знаком с ним лично.

"Вот ему никогда ничего не было жалко. Настолько не жалко, что когда я впервые должен идти в школу, Валера собрал все деньги, которые имел, и купил мне рюкзак и игровую приставку "Денди". Такой не было ни у кого. И мама, помню, говорит: "Так, а ты себе что-то из стипендии оставил?" А брат говорит: "Нет". Когда я маленьким шкодничал, меня никогда не били. На все мои пакости он находил оправдание. Меня даже в угол ни разу не ставили. Я брату в плечо плачу, а он слушает и наставляет меня", — вспоминает Артур Залужный.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный показал редкое фото с женой. Украинский генерал трогательно поздравил супругу с праздником.