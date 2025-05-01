Укр

Учится на медика и не показывает свою жизнь: как выглядит дочь Валерия Залужного от первого брака

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что известно о дочери Валерия Залужного от первого брака
Что известно о дочери Валерия Залужного от первого брака. Фото Коллаж "Телеграфа"

Младшая дочь не показывает свою жизнь

Валерий Залужный — бывший главнокомандующий Вооруженных Сила Украины, который вошел в историю Украины как "железный генерал". Он воспитывает двух дочерей в браке с женой Еленой.

"Телеграф" расскажет, что известно о младшей дочери генерала и чем она занимается.

Что известно о дочери Валерия Залужного

Валерий и Елена Залужные не имеют общих детей. Его единственная биологическая дочь Кристина появилась в первом браке с Юлией Залужной. Впоследствии супруги расстались. Тогда Валерий обручился с Еленой, с которой они состоят в браке более 20 лет. Елена также имела дочь от первого брака, которая называется Арина.

В общем о Кристине Залужной известно немного. Она учится на врача в Одесском национальном медицинском университете. Кристина не ведет страницы в соцсетях, поэтому выбирает непубличный образ жизни. В сети есть всего несколько фотографий девушки. Примечательно, что она похожа на своего знаменитого отца.

Что известно о детях Валерия Залужного
Кристина вместе с отцом, фото из сети
Кристина Залужная что известно
Кристина похожа на отца, фото из его соцсетей

Очевидно, Кристина любит активно проводить время с отцом. Валерий распространял фотографии, на которых видно, что они катаются на квадроциклах.

Валерий Залужный дети
Валерий с дочерью на квадроциклах, фото из его соцсетей
Кристина Залужная
Кристина Залужная, фото из соцсетей Валерия Залужного

Также Валерий вместе с Еленой воспитывают дочь от первого брака. Девушка вдохновилась примером военачальника в семье и выбрала путь защитницы. В настоящее время она служит в Киевском гарнизоне, однако детали остаются неизвестными.

Дети Валерия Залужного
Дочь Арина от первого брака Елены, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене известного актера Богдана Бенюка. Они вместе более 47 лет.

Теги:
#Дети #Личная Жизнь #Валерий Залужный