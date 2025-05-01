Учится на медика и не показывает свою жизнь: как выглядит дочь Валерия Залужного от первого брака

Младшая дочь не показывает свою жизнь

Валерий Залужный — бывший главнокомандующий Вооруженных Сила Украины, который вошел в историю Украины как "железный генерал". Он воспитывает двух дочерей в браке с женой Еленой.

"Телеграф" расскажет, что известно о младшей дочери генерала и чем она занимается.

Что известно о дочери Валерия Залужного

Валерий и Елена Залужные не имеют общих детей. Его единственная биологическая дочь Кристина появилась в первом браке с Юлией Залужной. Впоследствии супруги расстались. Тогда Валерий обручился с Еленой, с которой они состоят в браке более 20 лет. Елена также имела дочь от первого брака, которая называется Арина.

В общем о Кристине Залужной известно немного. Она учится на врача в Одесском национальном медицинском университете. Кристина не ведет страницы в соцсетях, поэтому выбирает непубличный образ жизни. В сети есть всего несколько фотографий девушки. Примечательно, что она похожа на своего знаменитого отца.

Кристина вместе с отцом, фото из сети

Кристина похожа на отца, фото из его соцсетей

Очевидно, Кристина любит активно проводить время с отцом. Валерий распространял фотографии, на которых видно, что они катаются на квадроциклах.

Валерий с дочерью на квадроциклах, фото из его соцсетей

Кристина Залужная, фото из соцсетей Валерия Залужного

Также Валерий вместе с Еленой воспитывают дочь от первого брака. Девушка вдохновилась примером военачальника в семье и выбрала путь защитницы. В настоящее время она служит в Киевском гарнизоне, однако детали остаются неизвестными.

Дочь Арина от первого брака Елены, фото из сети

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