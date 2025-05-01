Учится на медика и не показывает свою жизнь: как выглядит дочь Валерия Залужного от первого брака
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Младшая дочь не показывает свою жизнь
Валерий Залужный — бывший главнокомандующий Вооруженных Сила Украины, который вошел в историю Украины как "железный генерал". Он воспитывает двух дочерей в браке с женой Еленой.
"Телеграф" расскажет, что известно о младшей дочери генерала и чем она занимается.
Что известно о дочери Валерия Залужного
Валерий и Елена Залужные не имеют общих детей. Его единственная биологическая дочь Кристина появилась в первом браке с Юлией Залужной. Впоследствии супруги расстались. Тогда Валерий обручился с Еленой, с которой они состоят в браке более 20 лет. Елена также имела дочь от первого брака, которая называется Арина.
В общем о Кристине Залужной известно немного. Она учится на врача в Одесском национальном медицинском университете. Кристина не ведет страницы в соцсетях, поэтому выбирает непубличный образ жизни. В сети есть всего несколько фотографий девушки. Примечательно, что она похожа на своего знаменитого отца.
Очевидно, Кристина любит активно проводить время с отцом. Валерий распространял фотографии, на которых видно, что они катаются на квадроциклах.
Также Валерий вместе с Еленой воспитывают дочь от первого брака. Девушка вдохновилась примером военачальника в семье и выбрала путь защитницы. В настоящее время она служит в Киевском гарнизоне, однако детали остаются неизвестными.
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