Переехала ради мужа в другую страну: что известно о жене "железного генерала" Залужного

Пара вместе уже более 20 лет

В тени славы "железного генерала" Валерия Залужного всегда есть она — его жена. На публике она появляется редко, но точно является надежным тылом своего возлюбленного. В браке они уже более 20 лет и воспитывают двух взрослых дочерей, но общих детей у пары нет.

Избранница посла Украины в Великобритании зовут Елена и когда он получил новую должность, возлюбленная переехала в Лондон вместе с ним. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Валерии Залужном.

Что известно о жене Валерии Залужном

Елена родилась 25 июля 1976 года, сейчас ей 48 лет. По специальности избранница "железного генерала" финансистка и раньше она работала в Укргазбанке, но после смены места жительства неизвестно, какую должность она занимает сейчас.

До начала полномасштабного вторжения Елена и Валерий часто ходили в пешие походы по Украине. Сейчас, вероятно, они себе этого позволить не могут в Лондоне из-за большой занятости.

У пары есть две взрослые дочери — Кристину и Арину от их предыдущих браков. Однако общих детей супругов нет. Известно, что Арина стала военнослужащей, и когда началась война, она служила в Киевском гарнизоне. Младшая Кристина окончила медицинский университет и работает врачом.

Судя по соцсетям Залужного, к жене он относится очень тепло. Он часто делится милыми снимками с любимой и даже пишет в постах романтические строки. Сейчас они живут в Лондоне и показывают это в Facebook.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отце Кузьме Скрябине. Он похоронил сына, а потом и жену и теперь живет один.