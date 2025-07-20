"Не толкайте лошадь": крылатую фразу Усика обыграли мемом с Лавровым

Российского министра критики Кремля часто сравнивают с конем из-за необычных черт лица

Украинский сегмент сети до сих пор приходит в себя после феерической победы боксера Александра Усика в бою против Даниэля Дюбуа. Особенно пользователям запомнилась его фраза о том, что не стоит "толкать лошадей" ("Don't push the horses").

Так блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем Facebook обыграл этой фразой публичное падение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Хотя сам инцидент произошел еще в 2018 году, но сейчас он заиграл новыми красками.

В сети же пошутили также о том, что "коней надо подковывать", чтобы они не спотыкались.

Лавров попал в мем с фразой Усика

Как известно, эпизод с падением Лаврова произошел в 2018 году во время его участия на форуме о возможностях России. Тогда он быстро поднялся и отшутился, что мол "лучше упасть на сцене, чем на дипломатическом фронте".

Напомним, во время финальной пресс-конференции перед боем с Дюбуа между представителями боксеров возник небольшой спор о предстоящем бое. Чтобы их успокоить, Усик произнес фразу "Don't push the horses" (дословно "не толкайте лошадей"), чем вызвал недоумение в англоязычном сегменте сети. Даже Дюбуа пошутил, что ему понадобится переводчик, чтобы понять смысл сказанного. Дело в том, что в английском языке эта фраза звучит как "Hold your horses" (дословно "придержите коней").

В новом переводе фразу впервые сказал несколько лет назад комик Василий Харизма.

Как сообщалось ранее на вечере бокса в Лондоне состоялся бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Он продлился пять раундов и завершился после того, как Усик нокаутировал Дюбуа. В сети после этого начали шутить о том, что бой был настолько быстрым, что многие даже не успели открыть пиво.