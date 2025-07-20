Усик в Лондоне появился в скандальной футболке: что на ней написано (фото)

В Саудовской Аравии в декабре 2024-года за эту надпись могуть засудить

В эту субботу, 19 июля, состоялся бой чемпиона мира по профессиональному боксу в сверхтяжелом весе Александра Усика и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. Украинец перед поединком появился в футболке с религиозной надписью, которая в декабре вызвала резонанс в Саудовской Аравии перед боем с Тайсоном Фьюри.

Надпись на футболке – на греческом языке. В переводе "ορθοδοξία ή θάνατος" — "Православие или смерть". В декабре 2024 года в Саудовской Аравии такую символику могли бы воспринимать как провокационную или оскорбительную. Однако англичане не придали надписи на футболке такого значения.

Таким образом, Александр Усик, возможно, показывал, что религия — это часть его жизни. Боксер часто демонстрирует свою веру в Бога.

Александр Усик после поединка с Дюбуа Фото: Getty Images

В странах Ближнего Востока ношение схожих символов может иметь серьезные последствия, поскольку фраза "Православие или смерть" происходит из баннера монастыря Эсфигмен на Афоне. Надпись перефразирует национальный греческий девиз "Свобода или смерть". В Саудовской Аравии такие высказывания могут быть расценены как нарушения.

Александр Усик перед поединком с Тайсоном Фьюри в декабре 2024-го

Однако в Великобритании нет подобной религиозной цензуры. Фраза "Православие или смерть" не противоречит никаким местным законам

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой флаг, кроме государственного, Усик взял с собой на бой против Дюбуа. Незадолго до поединка непобедимый боец зажег в своей комнате особые флаги.