Не только государственный: что еще за флаг Усик взял с собой на бой против Дюбуа (фото)

У боксера есть флаг бригады, которая билась за Соледар и Бахмут

Украинский боксер Александр Усик в субботу, 19 июля, стал новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте, победив британца Даниэля Дюбуа на ринге в Лондоне, Британия. Незадолго до боя непобедимый боец "засветил" в своей комнате особенные флаги.

Перед поединком Александр поделился со сторис Инстаграма фотографией, на которой он в раздевалке стадиона "Уэмбли" сосредоточенно читает книгу. Диваны возле Усика застелены украинским флагом и флагом боевой части ВСУ.

Что за флаг Усик взял на бой против Дюбуа

Как выяснил "Телеграф", флаг цвета марун принадлежит 77 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ. Это отдельная Приднепровская аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ — одно из новейших боевых подразделений, созданное по стандартам НАТО и оснащенное современным вооружением и техникой.

Бригада, созданная после полномасштабного вторжения России, уже успела пройти боевое крещение на самых сложных участках фронта — от Харьковщины до Соледара и Бахмута. Ее лозунг: "Лютый, когда спровоцирован!".

"Для нас это не просто символ. Это часть духа бригады, который присутствует там, где нужна сила, выдержка и характер. Этот флаг — как оберег. Как напоминание о тех, кто ежедневно ведет свой бой за Украину. Желаем Чемпиону силы, выдержки и победы в поединке, который ждет вся страна. 77-ая — рядом мыслями и духом!", — пожелали бойцы 77 ОАэмбр Усику накануне боя.

Главная поддержка украинского чемпиона – это его жена Екатерина. Ранее "Телеграф" писал о самых горячих образах жены Усика, которые перехватывают дух. А недавно женщина похвасталась роскошной фигурой в откровенном черном платье.