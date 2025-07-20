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Не только государственный: что еще за флаг Усик взял с собой на бой против Дюбуа (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Александр Усик "засветил" флаг боевой бригады Новость обновлена 20 июля 2025, 15:08
Александр Усик "засветил" флаг боевой бригады. Фото Телеграф, Getty Images

У боксера есть флаг бригады, которая билась за Соледар и Бахмут

Украинский боксер Александр Усик в субботу, 19 июля, стал новым абсолютным чемпионом мира в хевивейте, победив британца Даниэля Дюбуа на ринге в Лондоне, Британия. Незадолго до боя непобедимый боец "засветил" в своей комнате особенные флаги.

Перед поединком Александр поделился со сторис Инстаграма фотографией, на которой он в раздевалке стадиона "Уэмбли" сосредоточенно читает книгу. Диваны возле Усика застелены украинским флагом и флагом боевой части ВСУ.

Что за флаг Усик взял на бой против Дюбуа

усик читает книгу флаг всу
Фото: instagram.com/usykaa

Как выяснил "Телеграф", флаг цвета марун принадлежит 77 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ. Это отдельная Приднепровская аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ — одно из новейших боевых подразделений, созданное по стандартам НАТО и оснащенное современным вооружением и техникой.

флаг боевой части 77 ОАэмбр с шевроном
Фото: kapterka.com.ua

Бригада, созданная после полномасштабного вторжения России, уже успела пройти боевое крещение на самых сложных участках фронта — от Харьковщины до Соледара и Бахмута. Ее лозунг: "Лютый, когда спровоцирован!".

флаг боевой части 77 ОАэмбр с шевроном
Фото: kapterka.com.ua

"Для нас это не просто символ. Это часть духа бригады, который присутствует там, где нужна сила, выдержка и характер. Этот флаг — как оберег. Как напоминание о тех, кто ежедневно ведет свой бой за Украину. Желаем Чемпиону силы, выдержки и победы в поединке, который ждет вся страна. 77-ая — рядом мыслями и духом!", — пожелали бойцы 77 ОАэмбр Усику накануне боя.

усик читает книгу флаг 77 ОАэмбр
Фото: instagram.com/77oaembr

Главная поддержка украинского чемпиона – это его жена Екатерина. Ранее "Телеграф" писал о самых горячих образах жены Усика, которые перехватывают дух. А недавно женщина похвасталась роскошной фигурой в откровенном черном платье.

Теги:
#Флаг Украины #Александр Усик #Флаги #Бахмут #ВСУ