Английский выходит на новый уровень: фраза Усика перед боем породила мемы (видео)

Фраза уже стала крылатой

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) 19 июля сойдется в бою против британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Однако до долгожданного поединка остается еще время, а потому в сети пытаются найти чем заняться и растягивают на мемы его фразы.

Во время встречи с журналистами спортсмен призвал не торопить события, чем вызвал волну шуток в сети. "Телеграф" же собрал лучшие.

Во время финальной пресс-конференции возникла небольшая ссора между менеджером украинца Эгисом Климасом и промоутером его соперника Фрэнком Уорреном касаемо боя, после чего в зале зрители начали что-то выкрикивать. Однако фраза Усика "Don't push the horses" (дословно "не толкайте лошадей") заставила всех замолкнуть.

Дело в том, что крылатое выражение в английском звучит как "Hold your horses" (дословно "придержите коней"), а потому в англоязычном секторе сети слова Усика вызвали недоумение.

Стоит отметить, что изначально фразу "Don't push the horses" использовал комик Василий Харизма, который участвовал в одном из шоу, где надо улучшать владение английским языком. Комик уже отреагировал на слова Усика в своих соцсетях.

Ну а в сети тем временем уже начали шутить и делать мемы.

Осторожно на видео есть нецензурная лексика

Усик стал героем мемов

Универсальная фраза

Даже "Новая почта" и ДТЭК не смогли пройти мимо и тоже похвастались своими познаниями в английском.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.