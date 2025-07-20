"Даже пиво открыть не успели": быстрая победа Усика породила смешные видео

Украинцы шутят, что не успели ничего сделать

После боя чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа в сети стали появляться забавные реакции пользователей. Многие так долго ждали этого события и готовились к просмотру, но бой прошел довольно быстро.

Украинский боксер Усик нокаутировал своего соперника в пятом раунде. В целом, было 15 минут чистого времени боя (5 раундов и каждый по 3 минуты).

Также были четыре перерыва между раундами (между 1–2, 2–3, 3–4 и 4–5 раундами). Таким образом, суммарное время с перерывами составило 19 минут.

В комментариях под роликами некоторые в шутку пишут, что только успели приготовиться к просмотру, как бой уже завершился.

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Бой Усика и Дюбуа

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сразились чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Перед реваншем Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

В середине 5-й 3-минутки Александр серией ударов повалил британского гиганта на канвас. "Динамит" поднялся, однако тут же попал под мощнейшую бомбардировку со стороны украинца. Даниель упал во второй раз. Рефери пожалел Дюбуа и завершил бой, присудив Усику победу нокауто

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что рассказал Александр Усик на пресс-конференции после боя с Дюбуа.