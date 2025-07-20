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"Даже пиво открыть не успели": быстрая победа Усика породила смешные видео

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
После боя Усика и Дюбуа в сети появились мемы Новость обновлена 20 июля 2025, 09:41
После боя Усика и Дюбуа в сети появились мемы. Фото facebook

Украинцы шутят, что не успели ничего сделать

После боя чемпиона мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа в сети стали появляться забавные реакции пользователей. Многие так долго ждали этого события и готовились к просмотру, но бой прошел довольно быстро.

Украинский боксер Усик нокаутировал своего соперника в пятом раунде. В целом, было 15 минут чистого времени боя (5 раундов и каждый по 3 минуты).

Также были четыре перерыва между раундами (между 1–2, 2–3, 3–4 и 4–5 раундами). Таким образом, суммарное время с перерывами составило 19 минут.

В комментариях под роликами некоторые в шутку пишут, что только успели приготовиться к просмотру, как бой уже завершился.

Украинцы шутят насчет быстрого боя Усика
Скриншлот комментариев
Украинцы шутят насчет быстрого боя Усика
Украинцы шутят насчет быстрого боя УсикаУкраинцы шутят насчет быстрого боя Усика
Скриншот комментариев
Украинцы шутят насчет быстрого боя УсикаУкраинцы шутят насчет быстрого боя Усика

Бой Усика и Дюбуа

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге сразились чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-3, 21 KO).

Перед реваншем Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

В середине 5-й 3-минутки Александр серией ударов повалил британского гиганта на канвас. "Динамит" поднялся, однако тут же попал под мощнейшую бомбардировку со стороны украинца. Даниель упал во второй раз. Рефери пожалел Дюбуа и завершил бой, присудив Усику победу нокауто

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что рассказал Александр Усик на пресс-конференции после боя с Дюбуа.

Теги:
#Бокс #Шутки #Александр Усик #Даниель Дюбуа