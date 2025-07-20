"Не штовхайте коня": крилату фразу Усика обіграли мемом із Лавровим

Російського міністра критики Кремля часто порівнюють із конем через незвичайні риси обличчя

Український сегмент мережі досі приходить до тями після феєричної перемоги боксера Олександра Усика в бою проти Даніеля Дюбуа. Особливо користувачам запам'яталася його фраза про те, що не варто "штовхати коней" ("Don't push the horses").

Так блогер та політолог Олексій Голобуцький у своєму Facebook обіграв цією фразою публічне падіння російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Хоча сам інцидент стався ще у 2018 році, але зараз він заграв новими фарбами.

У мережі ж пожартували також, що "коней треба підковувати", щоб вони не спотикалися.

Лавров потрапив у мем із фразою Усика

Як відомо, епізод із падінням Лаврова стався у 2018 році під час його участі на форумі про можливості Росії. Тоді він швидко підвівся і пожартував, що, мовляв "краще впасти на сцені, ніж на дипломатичному фронті".

Нагадаємо, під час фінальної пресконференції перед боєм з Дюбуа між представниками боксерів виникла невелика суперечка про майбутній бій. Щоб їх заспокоїти, Усик вимовив фразу "Don’t push the horses" (дослівно "не штовхайте коней"), чим викликав здивування в англомовному сегменті мережі. Навіть Дюбуа пожартував, що йому знадобиться перекладач, щоб зрозуміти зміст сказаного. Річ у тому, що в англійській мові ця фраза звучить як "Hold your horses" (дослівно "притримайте коней").

У новому перекладі фразу вперше сказав кілька років тому комік Василь Харизма.

Як повідомлялося раніше, на вечорі боксу в Лондоні відбувся бій за звання абсолютного чемпіона у важкій вазі. Він тривав п’ять раундів і завершився після того, як Усік нокаутував Дюбуа. У мережі після цього почали жартувати про те, що бій був настільки швидким, що багато хто навіть не встиг відкрити пиво.