Усик - Дюбуа 2: онлайн-трансляция вечера бокса

Украинец Усик и британец Дюбуа определят нового абсолютного чемпиона мира по боксу

В субботу, 19 июля, в Лондоне (Великобритания) на легендарной арене "Уэмбли" чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF в королевском весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведут объединительный бой за титул абсолютного чемпиона мира. Боксеры уже дрались между собой в августе 2023 года.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Усик — Дюбуа 2. Шоу стартует ранним андеркардом в 19:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция вечера бокса Усик — Дюбуа 2 (обновляется)

Прямая видеотрансляция боев раннего андеркарда шоу Усик - Дюбуа 2

Непобедимый 38-летний украинец Усик по прозвищу "Кот" попытается во второй раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. До этого он становился "абсолютом" в 1-м тяжелом весе, а также выигрывал олимпийское "золото". Против него на ринг выйдет 27-летний "Динамит", который уверен, что усвоил урок и готов заменить Александра на троне в супертяжелом дивизионе.

Где и когда смотреть бой Усик — Дюбуа 2

Вечер бокса Усик — Дюбуа 2 покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется в 19:30 по киевскому времени с поединков раннего андеркарда. Главный бой начнется не ранее 23:30. Добавим, что бесплатная официальная трансляция реванша не планируется.

Промо видео боя Усик - Дюбуа 2

Прогноз букмекеров на реванш Усик — Дюбуа 2

Букмекеры считают Усика безоговорочным фаворитом. Самым вероятным исходом поединка аналитики называют победу Александра техническим нокаутом (коэффициент 2,60). Чуть менее вероятна победа украинца единогласным решением (3,50). Шансы Дюбуа намного хуже — 6,50 на победу техническим нокаутом и двухзначные коэффициенты на триумф решением судей и нокаутом. Тем не менее шансы Даниеля значительно выросли по сравнению с первым поединком.

Андеркард шоу Усик — Дюбуа 2

Разогревать публику перед боем Усик — Дюбуа 2 будут 5 пар боксеров. В двух поединках на кону будут стоять второстепенные чемпионские титулы.

Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) — Кевин Лерена (31-3, 15 KO) — бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе

Владислав Сиренко (22-0, 19 KO) — Соломон Дэкрес (9-1, 3 KO) — рейтинговый бой в супертяжелом весе

Даниэль Лапин (11-0, 4 KO) — Льюис Эдмондсон (11-0, 3 KO) — бой за титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental в полутяжелом весе

Лаша Гурули (1-0, 0 КО) — Джеймс Фрэнсис (7-1, 1 КО) — рейтинговый бой в первом полусреднем весе

Адам Хамед (5-0, 3 КО) — Эсекиль Грегорес (3-24, 0 КО) — рейтинговый бой в первом полусреднем весе

Файткард шоу Усик - Дюбуа 2

Усик - Дюбуа 2: последняя дуэль взглядов

Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

Лучшие моменты боя Усик - Дюбуа

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Лучшие моменты боя Усик - Фьюри 2

Лучшие моменты боя Джошуа - Дюбуа

В своем последнем поединке Усик единогласным решением судей одолел Тайсона Фьюри. Дюбуа, в свою очередь, нокаутировал в 5-м раунде экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.