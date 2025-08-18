Настоящее чудо природы: где в Украине отдохнуть на пикнике в изумрудных лесах у водопада

Всего есть два пути, чтобы дойти к водопаду

Одним из мест, куда можно отправиться за новыми впечатлениями, невероятными фотографиями и отдыхом на природе, смело можно назвать водопад Воеводин. Он находится в Закарпатской области и является гидрологическим памятником природы местного значения.

"Телеграф" рассказывает подробнее об этом уникальном месте живой природы. Водопад расположен на ручье Воеводин в 12 км от села Турья Поляна Ужгородского района Закарпатской области. Дорога к нему проходит вдоль горной реки с живописными каменистыми берегами.

Поход к водопаду понравится любителям дикой природы, ведь вокруг красочные пейзажи, изумрудные леса, чистейший воздух и нет толпы туристов вокруг. А у самого водопада есть место, где можно устроить пикник.

Водопад Воеводин. Фото: Википедия

Добраться до этого места невероятной красоты можно самостоятельно, а можно заказать экскурсию, продолжительность которой будет в среднем 10 часов.

Где расположен водопад Воеводин

Всего есть два пути, чтобы дойти к водопаду. Один из них составляет 13 км. Дорога займет примерно 5 часов. И в это время уже включено любование красотами вокруг.

Водопад Воеводин. Фото: Википедия

Другой путь рассчитан на опытного туриста или надежную GPS технику. Начинается маршрут в деревне Турья Поляна, где в самом центре нужно свернуть в направлении ручейка. До ворельщика дорога будет асфальтированной, а затем путь станет извилистым. Поэтому двигаться нужно строго вдоль потока вплоть до усадьбы "Шипот". Свернуть направо, дойти до места, где поток Воеводин впадает в Шипот, и пройти еще последних 4 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Львовщине есть настоящее природное чудо — "гремящий" водопад, который омолаживает.