Родился в Одессе, а умер на сцене в Москве: что известно про звезду советских фильмов Владимира Самойлова

Галина Струс
Владимир Самойлов был народным артистом СССР. Фото Коллаж "Телеграф"

Самойлов сыграл более 100 ролей в советских фильмах и до самой смерти играл в театре

Владимир Самойлов — известный советский и российский актер, который родом из Одессы. Он построил успешную карьеру в кино и треатрах и стал настоящей суперзвездой советского кинематографа. В этот день, 8 сентября 1999 года артист умер, ему было 75 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о жизни и смерти Владимира Самойлова и где он похоронен.

Владимир Самойлов
Владимир Самойлов был народным артистом Совесткого союза

Владимир Самойлов — звезда советского кинематографа

Актер Владимир Самойлов родился в Одессе 15 марта 1924 года. Он окончил Одесское театральное училище, также был участником Второй мировой войны. После возвращения с фронта и учебы начал строить карьеру актера. Сначала он работал в театрах Одессы, Кемерова, Горького, а с 1968 года — в Московском театре им. Маяковского. На его счету более 250 театральных ролей.

Владимир Самойлов фото
Владимир Самойлов в молодости

Самойлов также много снимался в кино — он был настоящей суперзвездой советского кинематографа. Зрители могли видеть его в фильмах "Свадьба в Малиновке", "Отцы и дети", "Премия", "Тени исчезают в полдень". Всего на счету артиста более 100 ролей, за многие из которых он получил государственные награды и премии.

Владимир Самойлов
Владимир Самойлов воевал во время Второй мировой войны

Известно, что актер был женат с актрисой-одесситкой Надеждой Самойловой. В их браке родился сын Александр, который также связал свою судьбу с актерским ремеслом.

Владимир Самойлов
Владимир Самойлов на съемках "Свадьбы в Малиновке"

Умер Владимир Самойлов в Москве 8 сентября 1999 года, на тот момент ему было 75 лет. Актер продолжал играть в театре даже в таком преклонном возрасте. Во время одной из репетиций роли короля Лира у него случился сердечный приступ и он скончался прямо на сцене. Похоронили артиста в Москве на Ваганьковском кладбище.

Владимир Самойлов
Владимир Самойлов служил в театре до самой смерти
Владимир Самойлов могила
Могила Владимира и Надежды Самойловых на Ваганьковском кладбище в Москве

