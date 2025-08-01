Мировой ОПК двигается в сторону всего беспилотного. Украина задает темп в этом тренде, — исполнительный директор NAUDI Гончаров

Украинские дроны прошли проверку на поле боя

В процессе изготовления дронов и боеприпасов для них Украина находится на передовой. Об этом в интервью Укринформу заявил исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Гончаров.

По его словам, на международной выставке IDEF-2025 в Стамбуле было множество беспилотных аппаратов – наземных, воздушных, морских.

"Мировой ОПК двигается в сторону всего беспилотного. Это одна из основных тенденций. … Соответственно, наибольшую актуальность видим в вопросах управления этими беспилотниками, в том числе технологиях управления "роями" дронов и, безусловно, противодействия этим системам. Вторая тенденция является следствием первой – очень быстро увеличивается количество производителей вооружений. И Украина в єтом процессе на передовой", — объяснил он.

Гончаров заявил, что в то время как на стендах некоторых производителей — хорошие концепты, красивые, но не очень работающие в реальной жизни модели, то на украинских стендах – все то, что прошло проверку на поле боя, насыщенном средствами РЭБ.

"Мы задаем темп в этом тренде. На нашем стенде представлены сразу производители беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных платформ, амуниции и боеприпасов для беспилотных платформ. В частности, это компании "Украинская бронетехника" со своим новым наземным роботизированным комплексом Protector, который уже кодифицирован и допущен к эксплуатации Министерством обороны Украины, "Атлон-Авиа" и "Юпитер-Дрон" — производители БПЛА, "Квертус" и "Парасоль" — производители средств РЭБ и РЭР, а также UBM и Defence Solutions — производители боеприпасов для БПЛА", — отметил он.