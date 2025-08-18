Укр

"Законопроекты для избранных". NAUDI призвала нардепов доработать "Defence City"

Валерия Куценко
Новость обновлена 18 августа 2025, 09:01

Проблема до сих пор не была решена

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призвала Верховную Раду не принимать законопроекты "Defence City".

Соответствующее открытое обращение к народным депутатам обнародовала ассоциация.

В NAUDI отмечают, что предложенная модель включения в реестр "Defence City" выглядит как работающая в ограниченном режиме и создает риски включения только "избранных" предприятий, из-за чего часть предприятий ОПК, даже критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, могут не попасть в список и потерять возможность пользоваться преимуществами режима.

"Действующая редакция законопроекта не позволит стать резидентом "Defence City" предприятиям, 100% деятельности которых непосредственно направлено на удовлетворение потребностей Сил обороны Украины – предприятиям, которые уже признаны стратегическими. Компании, не входящие в перечень, будут вынуждены работать в худших условиях: без налоговых стимулов, под большим давлением, с более дорогостоящим производством и более слабыми позициями на рынке. Это не только не способствует развитию отрасли, но, наоборот, вредит ей. Закон должен работать не для "избранных" предприятий, а для укрепления всей оборонной отрасли Украины", — говорится в обращении.

Так, ассоциация призвала депутатов вернуть законопроекты на доработку главному комитету и повторное второе чтение.

