"Законопроекты для избранных". NAUDI призвала нардепов доработать "Defence City"

Проблема до сих пор не была решена

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призвала Верховную Раду не принимать законопроекты "Defence City".

Соответствующее открытое обращение к народным депутатам обнародовала ассоциация.

В NAUDI отмечают, что предложенная модель включения в реестр "Defence City" выглядит как работающая в ограниченном режиме и создает риски включения только "избранных" предприятий, из-за чего часть предприятий ОПК, даже критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, могут не попасть в список и потерять возможность пользоваться преимуществами режима.

"Действующая редакция законопроекта не позволит стать резидентом "Defence City" предприятиям, 100% деятельности которых непосредственно направлено на удовлетворение потребностей Сил обороны Украины – предприятиям, которые уже признаны стратегическими. Компании, не входящие в перечень, будут вынуждены работать в худших условиях: без налоговых стимулов, под большим давлением, с более дорогостоящим производством и более слабыми позициями на рынке. Это не только не способствует развитию отрасли, но, наоборот, вредит ей. Закон должен работать не для "избранных" предприятий, а для укрепления всей оборонной отрасли Украины", — говорится в обращении.

Так, ассоциация призвала депутатов вернуть законопроекты на доработку главному комитету и повторное второе чтение.