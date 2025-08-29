Беженцы потеряют право избираться? В Раде назвали две проблемы украинцев за границей

Те, кто больше шести месяцев пробыл за границей, не могут политически называться "украинцами"

Большое количество украинцев, уехавших во время полномасштабной войны за границу и не вернувшихся на Родину, в ближайшее время лишатся права быть избранными в Украине. Это будет потеря т.н. "политического украинства".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. Он объяснил, почему такие граждане потеряли моральное право политически называться "украинцами".

По его словам, с точки зрения законодательства, украинец, находившийся за пределами Украины более 6 месяцев, теряет право быть избранным. Это часть политических прав.

— Во-вторых, большая проблема связана с тем, что у наших людей есть хорошие способности ассимилироваться. Пускают корни очень быстро и становятся "французами" или "поляками". Как правило, если украинец три года живет не в Украине, то начинает выпадать из украинского информационного поля. Ему уже очень тяжело понять: что происходит и какими проблемами живет страна? Как они решаются? — говорит нардеп.

По его мнению, если украинец уехал в 2022-м году и не вернулся, то Украина, в его понимании, это страна образца 2022-го. А в это время остающиеся здесь граждане борются за независимость, воюют (в тылу или на фронте) и меняются. Так что с каждым годом этот разрыв будет только увеличиваться.

— Например, канадцы украинского происхождения, старой диаспоры, посещающие Украину. Когда начинаешь с ними разговаривать, видишь, что они Украину себе представляли по-другому. И они очень удивлены тому, что увидели. И мало что нас объединяет, кроме знания украинского языка и, возможно, украинской истории. С точки зрения политического сознания мы совершенно разные, — считает "слуга".

По его словам, выезд многих украинцев за границу во время войны был бы для Киева хорошим ресурсом для влияния на местные политические элиты. Но за последние годы видно очень мало этих проявлений.

— Потому что украинцы, к сожалению, быстро ассимилируются и погружаются в местные дела, проблемы. Им уже не до митингов и протестов. И 99% из них боятся выходить на митинги и протесты, потому что хотят остаться в Европе. Но если твои интересы сконцентрированы уже во Франции, ну, какой ты украинец? Ты уже француз украинского происхождения, поляк, венгр украинского происхождения. Твои интересы уже в этом обществе, а не в Украине, — говорит член комитета по организации государственной власти.

Он прокомментировал данные социологов по поводу пребывания украинцев в Польше.

— Если в первый год полномасштабной войны большое количество украинцев готово было вернуться, то с каждым годом этот процент падает. И это ясно. Люди потеряли корни. Они уже там, — подытожил Олег Дунда.

