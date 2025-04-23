Лишат некоторых выплат и права защиты: в каких странах украинских беженцев ждут важные изменения

Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство

Украинские беженцы в Эстонии с мая этого года не будут больше получать компенсаций за аренду жилья и услуги перевода. Эстонский департамент соцстрахования и Таллиннский департамент соцпомощи и здравоохранения завершат сотрудничество, в рамках которого беженцам платили эти деньги.

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR. Отмечается, что эта программа, начатая в 2022 году, предусматривала возможность получить одноразовую компенсацию расходов на аренду жилья, чтобы беженцы могли найти место жительства в Эстонии.

По словам главы отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, это не означает прекращения поддержки, однако теперь она будет предоставляться "целенаправленно".

"Мы постепенно переходим в обычный порядок, при котором поддержка оказывается прежде всего тем, кто подает ходатайство о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления", — пояснила чиновник.

Палоотс добавила, что после Департамента социального страхования также рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными общинами, чтобы обеспечить единый подход к назначению пособий по всей стране. Это также позволит гарантировать, что поддержка, оказываемая украинским беженцам, не будет зависеть от места их проживания, а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения.

Всего с начала действия этой программы в июне 2022 года и до апреля 2025 года эту компенсацию получили почти 11 тысяч семей украинских беженцев, в том числе в 2024 году – 1710 домохозяйств, из которых 62% воспользовались поддержкой в Таллине. Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.

В Нидерландах подтвердили право лишать защиты иностранных беженцев из Украины

Кроме того, граждане третьих стран, прибывшие в Нидерланды из Украины, откуда бежали из-за полномасштабного российского вторжения, могут быть лишены временной защиты.

Такое решение принял Государственный совет Нидерландов, самый высокий административный суд страны. Сообщает "Европейская правда".

Государственный совет рассматривал три отдельных иска, в каждом из которых граждане третьей страны обжаловали решение властей Нидерландов с марта 2024 года прекратить предоставлять убежище прибывшим из Украины неукраинцам.

Нидерландский суд после ряда исков от иностранцев направил вопрос в Суд Евросоюза, который в декабре 2024 года принял сторону Нидерландов. В Суде ЕС заявили, что государства-члены могут прекращать временную защиту для граждан третих стран, временно проживавших в Украине, раньше, чем для украинцев, лиц без гражданства и граждан третьих стран, имеющих вид на постоянное проживание.

"Это значит, что государство-член ЕС не обязано оказывать защиту иностранцам, но может это сделать", – добавили там.

В связи с этим Государственный совет окончательно постановил, что правительство Нидерландов может прекратить предоставление убежища этой группе людей, официально случившееся 4 марта 2024 года.

В то же время, решение о выслании иностранцев, которые касались периода до марта 2024-го, были отменены.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы, которые из-за полномасштабной войны выехали в Польшу, массово переезжают в Германию. Согласно последним данным Европейского статистического бюро (Евростат) Германия стала самым желанным местом для украинских беженцев в ЕС, опередив Польшу более чем на 150 тысяч человек.