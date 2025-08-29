Біженці втратять право обиратися? В Раді назвали дві проблеми українців за кордоном

Ті, хто більше шести місяців пробув за кордоном, не можуть політично називатися "українцями"

Велика кількість українців, які виїхали під час повномасштабної війни за кордон і не повернулися на Батьківщину, найближчим часом позбудуться право бути обраними в Україні. Це буде втрата т.зв. "політичного українства".

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, чому такі громадяни втратили моральне право політично називатися "українцями".

За його словами, з точки зору законодавства, українець, який був поза межами України понад 6 місяців, втрачає право бути обраним. Це є частина політичних прав.

— По-друге, велика проблема пов'язана з тим, що наші люди мають гарні здібності асимілюватися. Пускають коріння дуже швидко і стають "французами" чи "поляками". Як правило, якщо українець три роки живе не в Україні, то починає випадати з українського інформаційного поля. Йому вже дуже важко зрозуміти, а що відбувається і якими проблемами живе країна? Як вони вирішуються? — каже нардеп.

На його думку, якщо українець виїхав 2022 року і не повернувся, то Україна, в його розумінні, це країна зразка 2022-го. А в цей час громадяни, які залишаються тут, борються за незалежність, воюють (в тилу чи на фронті) і змінюються. Тож із кожним роком цей розрив буде тільки збільшуватися.

— Наприклад, канадці українського походження, старої діаспори, які відвідують Україну. Коли починаєш з ними розмовляти, то бачиш, що вони Україну собі уявляли по-іншому. І вони дуже здивовані тому, що побачили. І мало що нас об'єднує, окрім знання української мови, і можливо, української історії. З точки зору політичної свідомості ми абсолютно різні, — вважає "слуга".

За його словами, виїзд багатьох українців за кордон під час війни був би для Києва хорошим ресурсом для впливу на місцеві політичні еліти. Але за останні роки видно дуже мало цих проявів.

— Бо українці, на превеликий жаль, швидко асимілюються і занурюються в місцеві справи, проблеми. Їм вже не до мітингів і протестів. І 99% з них бояться виходити на мітинги і протести, бо хочуть залишитися в Європі. Але якщо твої інтереси сконцентровані вже у Франції, ну, який ти українець? Ти вже француз українського походження, поляк, угорець українського походження. Твої інтереси вже в цій громаді, а не в Україні, — каже член комітету з організації державної влади.

— Якщо в перший рік повномасштабної війни велика кількість українців готова була повернутися, то з кожним роком цей відсоток падає. І це зрозуміло. Люди пустили коріння. Вони вже там, — підсумував Олег Дунда.

