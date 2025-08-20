Для беженцев в Польше ужесточат условия: с чем столкнутся украинцы с 2026 года

Аренда жилья в Польше станет настоящим квестом

Украинцам в Польше готовят новые сюрпризы — со следующего года арендовать жилье станет еще дороже и сложнее. Из-за новых бюрократических проблем для арендодателей предложений дешевых квартир станет в разы меньше.

Многие хозяева могут вообще отказаться сдавать жилье беженцам, чтобы не возиться с дополнительными документами. Об этом предупреждает портал Inpoland. "Телеграф" разбирался, что именно изменится для украинцев в Польше с февраля 2026 года и сколько теперь стоит аренда квартир в польских городах.

Новые правила касаются внедрения Национальной системы электронных счетов-фактур (KSeF), которая коснется всех плательщиков VAT в стране. Хотя изменения не направлены конкретно против украинцев, они могут больше повлиять именно на беженцев, которые часто ищут недорогое жилье без официального оформления.

Справка: VAT в Польше – это налог на добавленную стоимость, как наш НДС в Украине. Все сдающие жилье в аренду автоматически становятся плательщиками этого налога, даже если не знают об этом. Обычно от него можно освободиться, но теперь придется это официально оформлять.

Каждый арендодатель, сдающий квартиру в аренду, является плательщиком VAT. В зависимости от вида аренды владелец может иметь право на освобождение от уплаты налогов. До этого времени незнание своего статуса не создавало никаких проблем. После запуска обязательной KSeF все изменится.

Арендодатели, даже если раньше не выставляли счета, теперь могут быть вынуждены получить идентификационный налоговый номер (NIP). Особенно это касается случаев, когда арендатором является компания, требующая официальный счет-фактуру.

Как это повлияет на украинских беженцев

Из-за новых бюрократических требований хозяева могут поднять цены на квартиры или вообще перестать их сдавать. Часть арендодателей может отказаться сдавать квартиры из-за нежелания оформлять дополнительные документы. Это особенно коснется украинцев, которые ищут недорогое жилье без официального оформления.

Когда у беженцев истекает срок аренды бесплатного жилья от государства (а это всего 120 дней), приходится искать квартиру самостоятельно. С новыми правилами это станет еще сложнее и дороже. Хуже всего будет тем, у кого мало денег – им придется либо переплачивать за "чистые" квартиры, либо оставаться без крова.

Дополнительные расходы для арендаторов

К тому же, кроме основной платы за аренду, жители платят коммунальные услуги. В среднем коммунальные платежи составляют от 500 до 1100 злотых в месяц. Также при аренде нужно внести кауцию, равную одной-двум месячным платам.

Справка: Кауция (или депозит) — это деньги, которые арендатор платит хозяину как гарантию того, что не испортит квартиру. Обычно это сумма, равная месячной оплате за жилье. Если при выезде все осталось целым – деньги возвращают, если что-то сломал или запачкал – с депозита отчисляют ремонт.

Сколько стоит аренда жилья сейчас

По состоянию на август 2025 г. цены на аренду жилья в Польше остаются высокими. В Варшаве однокомнатная квартира стоит 2300-3600 злотых, двухкомнатная – 3500-4500 злотых. В Кракове аренда однокомнатной квартиры обойдется в 1800-2600 злотых, двухкомнатной – 2800-3500 злотых.

К слову, по курсу НБУ за 1 злотый придется отдать 11,384 гривны. Соответственно, 1000 злотых — 11384 гривны. А это значит, цены на аренду жилья в Польше стартуют приблизительно от 20 тысяч гривен.

Аренда однокомнатной квартиры в Вашаве

Аренда двухкомнатной квартиры в Вашаве.

Аренда квартир в Кракове.

В Гданьске арендовать однокомнатную квартиру можно за 2000-2900 злотых, а двухкомнатную – за 3000-3800 злотых. Во Вроцлаве цена аренды однокомнатной квартиры составляет от 1800 до 2500 злотых. Самая дешевая аренда однокомнатной квартиры в Лодзе – 1200-1900 злотых.

Стоимость аренды жилья в Гданске

Аренда квартир во Вроцлаве

Аренда жилья в Лодзе

На что обращать внимание при поиске жилья

С новыми правилами украинцам нужно быть особенно аккуратными при выборе квартиры. Обязательно выясняйте, включены ли в цену коммунальные платежи, потому что часто хозяева указывают "голую" цену без них. Спрашивайте размер депозита и условия его возврата.

Избегайте квартир, где хозяин отказывается оформлять договор или требует платить только наличными без каких-либо документов. С новыми правилами такие варианты станут еще более рискованными. Лучше переплатить, но иметь официальный договор и чеки.

Обязательно проверяйте состояние счетчиков при заселении и производите фото показателей. В Польше практикуется предоплата за коммунальные услуги с последующим перерасчетом, поэтому важно зафиксировать исходные данные.

