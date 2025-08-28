Укр

Нет ни денег, ни танков, ни самолетов. Защитит ли Европу "бумажная" армия Польши

Игорь Тимофеев
Польская армия выглядит красиво, но только на парадах
У Франции много танков и артиллерии, поэтому она не боится России, но есть нюанс

Одна из проблем стран Европы заключается в том, что они обладают высокотехнологичными вооруженными силами, но не способны себя самостоятельно защитить. Ведущие государства континента полагаются на Польшу, которая должна остановить россиян. Однако в этом вопросе есть одна сложность.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Олег Дунда. Он объяснил, почему Польша не станет барьером на пути России на Запад.

Больше читайте в публикации: "Успешных переговоров не будет, — депутат о контактах Трампа с Путиным, целях и слабостях Кремля и сценарии развала России".

— Когда разговариваешь с французскими или британскими генералами, возникает вопрос: а если Москва пойдет на страны Балтии или на Восточную Европу, что вы планируете делать? Один из ответов, который очень часто дают их генералы: "Мы рассчитываем на Польшу". Польша действительно очень тратится на вооруженные силы. Только есть одна проблема: у Польши "бумажная" армия, — говорит нардеп.

По его словам, поляки тратят 5% ВВП на покупку танков, артиллерии, вертолетов и самолетов в Южной Корее и США по контрактам времен премьера Матеуша Моравецкого (2017-2023).

— И эта поставка будет происходить до 2035 года. То есть, они финансируют эти контракты, но вооружения нет по факту. На бумаге есть (потому что профинансировано), а на земле — в казармах, на полигонах — его нет. И в полном объеме оно будет только в 2035 году. Но будет ли оно отвечать вообще запросу военного времени? Никто не знает. Скорее всего, не будет, — предположил "слуга".

Он напомнил, что до подписания этих контрактов Польша хорошо финансировала терроборону, а затем деньги пошли на контракты Моравецкого. Де-факто польской армии не существует, но Британия и Франция возлагают на нее надежды.

— Их взгляд на ситуацию таков: Украина и Россия истощены в результате войны. У них нет достаточных ресурсов (танков, тяжелой артиллерии, самолетов), поэтому это вооружение мы и россияне пытаемся заменить дронами. Они (европейцы. — Ред.) не осознают, что на современном поле боя танк — уязвим. Он не имеет права на существование в современном виде, — говорит глава комитета.

По его словам, у Франции много танков и артиллерии, поэтому она не боится России. Однако способ ведения современной войны изменился, поэтому нужно изменить взгляды высшего генералитета, что очень тяжело. Генералы строят ментальную "стену", пробиться через которую очень тяжело.

— Я французам говорю, что у меня такое впечатление, что вы вернулись в 1940 год и ведется дискуссия между руководителем Вооруженных сил Франции генералом Морисом Гамеленом и бригадным генералом де Голлем. И де Голль говорит: "Давайте вкладываться в танки, потому что иначе мы проиграем войну", а Гамелен отвечает "Нет, мы выиграли Первую мировую, знаем, как воевать, поэтому, господин генерал де Голль, пошли бы вы куда-то в другое место". В результате Франция через несколько недель проиграла блицкриг, который немцы реализовали танковыми бригадами. И я говорю французам, что вы сейчас себя ведете, как Гамелен в 1940 году. И результаты будут те же, — подытожил Олег Дунда.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин выталкивает Трампа из Европы в Азию, обещая гарантировать континенту безопасность.

