Дискриминация в Польше заставила украинскую семью искать новую жизнь в Канаде: история беженки

Несмотря на то, что семье также встречались доброжелательные поляки, общий негативный опыт оказался сильнее

Украинка-беженко рассказала о 3 случаях дискриминации и агрессии в Польше из-за ее национальности, которые заставили ее вместе с семьей искать более безопасное место для жизни в Канаде. Она отмечает, что, хотя встречала хороших поляков, общая атмосфера враждебности и несправедливости стала основной причиной переезда.

Данное видео пользователь опубликовала в TikTok. "Я не хотела переезжать в Канаду, но Польша заставила", — признается женщина.

Первый инцидент произошел в сентябре 2023 года в торговом центре. Женщина сидела на скамейке, пока ее 5-месячный сын Марк спал в коляске. К ней подошел пожилой мужчина, говоривший на русском и польском языках. "Он начал придираться: почему я здесь? Почему не еду в Украину воевать? А потом ударил тележку с ребенком газетой. Мой сын проснулся и начал плакать", — вспоминает она. Украинка сразу обратилась к охране, однако мужчину не удалось найти из-за камер наблюдения.

Второй случай произошел весной 2024, когда переселенка гуляла с сыном на детской площадке. Она услышала разговор супружеской пары поляков, которые стояли рядом: "Ты там осторожно возле них, потому что они говорят по-украински", — было слышно от семьи. По словам переселенки, эти слова глубоко ее коснулись. "Я ушла оттуда со слезами на глазах. Было больно за своего ребенка, который просто хотел играть с другим мальчиком в песке", — делится она.

Третья история связана со случайным нарушением правил парковки в августе 2024 года. Навигатор завел их на служебную парковку, где остановка была разрешена только служебному транспорту. Несмотря на то, что подобные нарушения для поляков заканчиваются устным предупреждением, украинцев оштрафовали на значительную сумму — 1000 злотых вместо предусмотренных законом 100 злотых. "На мой вопрос — почему такая сумма — полицейский ответил: "Имеешь такую машину — плати деньги"", — рассказала гражданка. Более того, когда ее муж оставался в машине, правоохранители начали проверять, не похитили ли они свои телефоны.

Несмотря на то, что семье также встречались доброжелательные поляки, общий негативный опыт оказался сильнее. "У нас были отличные хозяева квартиры, у Марка был классный садик. Но ксенофобия в Польше — это, к сожалению, большее правило, чем исключение", — подытожила женщина.

Сейчас семья уже живет в Канаде, где надеется найти для себя более безопасную и комфортную среду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец, который в 2024 году ехал на автомобиле из Испании в Грузию, поделился впечатлениями о строжайшем пограничном контроле за всю поездку. Пограничники сразу обратили внимание на автомобили с украинскими номерами.