Украинские пенсионеры могут потерять выплаты после 31 декабря: кому это грозит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пенсия для двух категорий граждан оказалась под угрозой с нового года
Украинские пенсионеры, которые проживают за границей, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря. Это необходимый шаг для того, чтобы не потерять социальные выплаты от государства.
Что нужно знать:
- Две категории пенсионеров должны пройти идентификацию, иначе для них выплаты будут отменены с 2026 года
- Есть четыре удобных способа пройти идентификацию, в том числе, по видеосвязи
- Пенсию от государства также потеряют те, кто получает пенсию в России
Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины. Идентификация необходима для того, чтобы в ПФ понимали, что получатели пенсий — живые люди, которые используют средства для себя.
Физическая идентификация — это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов.
Кому необходимо пройти идентификацию
Проходить процедуру должны не все пенсионеры в Украине. Это касается лишь тех категорий, которые получают страховые выплаты:
- проживают на временно оккупированных территориях;
- временно находятся за пределами Украины.
Как пройти идентификацию
Существует несколько способов, которыми могут воспользоваться украинские пенсионеры:
- Онлайн. Пройти идентификацию можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись и зайдя в свой кабинет. Сделать это можно с помощью приложения "Дія", использовав "Дія. Підпис".
- Видеоконференцсвязь. Еще один вариант для прохождения идентификации. Для этого необходимо зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнить там бланк. Также записаться на видео-конференцию можно через контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
- Зарубежные дипломатические учреждения. В случае, если пенсионер проживает за границей, то может обратиться в украинские дипломатические ведомства. Там ему выдадут документ-подтверждение, что заявитель жив. После этого документы и заявление произвольной формы о продлении выплат нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Сделать это можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подпись.
- Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в банковском учреждении. Получатель социальных выплат также может лично прийти в указанные учреждения с документами и пройти идентификацию. Сделать это можно только на неоккупированной территории Украины и в отделении того банка, где вы получаете выплаты.
Как подать заявку на видеоконференцию
Один из способов — это сайт данного ведомства.
Чтобы там подать заявку, необходимо выполнить следующие шаги:
- Перейти в браузере на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В верхней части экрана выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" и нажать на нее.
- Далее появится окно с информацией о том, кому нужно пройти идентификацию. Если вы относитесь к таким категориям — нажмите на кнопку "продолжить".
- Далее следует заполнить заявление, в частности указать: данные документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда Украины); из выпадающего списка выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Такжhttps://portal.pfu.gov.ua/е если вам нужен жестовый переводчик или помощник — тоже укажите это.
- После этого необходимо дать согласие на обработку информации и нажмите "подать заявление".
- Затем на вашу электронную почту, которую вы указывали в заявлении, должно прийти приглашение на видеосвязь с работником Пенсионного фонда Украины.
- Перед началом общения с работником Пенсионного фонда подготовьте идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера и тому подобное.
Убедиться, что идентификация пройдена, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя идентификация". Если все выполнено успешно, то в данном разделе будет видна дата последней идентификации и способ, которым ее провели.
Что будет, если не пройти идентификацию
В случае, если пенсионеры из вышеуказанных категорий, не пройдут идентификацию до конца 2025 года, уже с 1 января они могут потерять выплаты.
Также пенсию от государства потеряют те, кто получает пенсию в России. Поэтому при идентификации стоит указать, есть у вас или нет выплаты от государства-агрессора.
Сделать это можно так:
- через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (в рубрике "Дистанционное информирование", авторизовавшись с помощью КЭП или с наложением "Дія.Підпису");
- во время проведения видеоидентификации;
- лично подав заявление в любой сервисный центр фонда.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что средняя пенсия может вырасти до 10 тысяч гривен, но при одном условии.