Украинские пенсионеры могут потерять выплаты после 31 декабря: кому это грозит

Пенсия для двух категорий граждан оказалась под угрозой с нового года

Украинские пенсионеры, которые проживают за границей, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря. Это необходимый шаг для того, чтобы не потерять социальные выплаты от государства.

Что нужно знать:

Две категории пенсионеров должны пройти идентификацию, иначе для них выплаты будут отменены с 2026 года

Есть четыре удобных способа пройти идентификацию, в том числе, по видеосвязи

Пенсию от государства также потеряют те, кто получает пенсию в России

Об этом сообщается в Пенсионном фонде Украины. Идентификация необходима для того, чтобы в ПФ понимали, что получатели пенсий — живые люди, которые используют средства для себя.

Физическая идентификация — это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов.

Кому необходимо пройти идентификацию

Проходить процедуру должны не все пенсионеры в Украине. Это касается лишь тех категорий, которые получают страховые выплаты:

проживают на временно оккупированных территориях;

временно находятся за пределами Украины.

Как пройти идентификацию

Существует несколько способов, которыми могут воспользоваться украинские пенсионеры:

Онлайн. Пройти идентификацию можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись и зайдя в свой кабинет. Сделать это можно с помощью приложения "Дія", использовав "Дія. Підпис".

Пройти идентификацию можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать на сайте Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись и зайдя в свой кабинет. Сделать это можно с помощью приложения "Дія", использовав "Дія. Підпис". Видеоконференцсвязь. Еще один вариант для прохождения идентификации. Для этого необходимо зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнить там бланк. Также записаться на видео-конференцию можно через контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Еще один вариант для прохождения идентификации. Для этого необходимо зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнить там бланк. Также записаться на видео-конференцию можно через контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Зарубежные дипломатические учреждения . В случае, если пенсионер проживает за границей, то может обратиться в украинские дипломатические ведомства. Там ему выдадут документ-подтверждение, что заявитель жив. После этого документы и заявление произвольной формы о продлении выплат нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Сделать это можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подпись.

. В случае, если пенсионер проживает за границей, то может обратиться в украинские дипломатические ведомства. Там ему выдадут документ-подтверждение, что заявитель жив. После этого документы и заявление произвольной формы о продлении выплат нужно подать в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью. Сделать это можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии и подписав обращение квалифицированной электронной подпись. Лично в сервисном центре Пенсионного фонда или в банковском учреждении. Получатель социальных выплат также может лично прийти в указанные учреждения с документами и пройти идентификацию. Сделать это можно только на неоккупированной территории Украины и в отделении того банка, где вы получаете выплаты.

Как подать заявку на видеоконференцию

Один из способов — это сайт данного ведомства.

Чтобы там подать заявку, необходимо выполнить следующие шаги:

Перейти в браузере на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В верхней части экрана выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" и нажать на нее.

Далее появится окно с информацией о том, кому нужно пройти идентификацию. Если вы относитесь к таким категориям — нажмите на кнопку "продолжить".

Далее следует заполнить заявление, в частности указать: данные документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты и номер телефона (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда Украины); из выпадающего списка выберите способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Такжhttps://portal.pfu.gov.ua/е если вам нужен жестовый переводчик или помощник — тоже укажите это.

После этого необходимо дать согласие на обработку информации и нажмите "подать заявление".

Затем на вашу электронную почту, которую вы указывали в заявлении, должно прийти приглашение на видеосвязь с работником Пенсионного фонда Украины.

Перед началом общения с работником Пенсионного фонда подготовьте идентификационные документы: паспорт, пенсионное удостоверение, справку о присвоении идентификационного номера и тому подобное.

Убедиться, что идентификация пройдена, можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя идентификация". Если все выполнено успешно, то в данном разделе будет видна дата последней идентификации и способ, которым ее провели.

Что будет, если не пройти идентификацию

В случае, если пенсионеры из вышеуказанных категорий, не пройдут идентификацию до конца 2025 года, уже с 1 января они могут потерять выплаты.

Также пенсию от государства потеряют те, кто получает пенсию в России. Поэтому при идентификации стоит указать, есть у вас или нет выплаты от государства-агрессора.

Сделать это можно так:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (в рубрике "Дистанционное информирование", авторизовавшись с помощью КЭП или с наложением "Дія.Підпису");

во время проведения видеоидентификации;

лично подав заявление в любой сервисный центр фонда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что средняя пенсия может вырасти до 10 тысяч гривен, но при одном условии.