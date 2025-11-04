Українські пенсіонери можуть втратити виплати після 31 грудня: кому це загрожує

Пенсія для двох категорій громадян опинилася під загрозою з нового року

Українські пенсіонери, які мешкають за кордоном, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Це необхідний крок для того, щоб не втратити соціальні виплати від держави.

Що потрібно знати:

Дві категорії пенсіонерів мають пройти ідентифікацію, інакше для них виплати буде скасовано з 2026 року

Є чотири зручні способи пройти ідентифікацію, у тому числі по відеозв’язку

Пенсію від держави також втратять ті, хто отримує пенсію у Росії

Про це повідомляється у Пенсійному фонді України. Ідентифікація необхідна для того, щоб у ПФ розуміли, що отримувачі пенсій – живі люди, які використовують кошти для себе.

Фізична ідентифікація – це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів.

Кому необхідно пройти ідентифікацію

Проходити процедуру мають не всі пенсіонери в Україні. Це стосується лише тих категорій, які одержують страхові виплати:

проживають на тимчасово окупованих територіях;

тимчасово перебувають за межами України.

Як пройти ідентифікацію

Існує кілька способів, якими можуть скористатися українські пенсіонери:

Онлайн. Пройти ідентифікацію можна за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду України, авторизувавшись та зайшовши до свого кабінету. Зробити це можна за допомогою програми "Дія", використовуючи "Дія. Підпис".

Пройти ідентифікацію можна за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду України, авторизувавшись та зайшовши до свого кабінету. Зробити це можна за допомогою програми "Дія", використовуючи "Дія. Підпис". Відеоконференцзв’язок. Ще один варіант для проходження ідентифікації. Для цього необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнити там бланк. Також записатися на відеоконференцію можна через контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Ще один варіант для проходження ідентифікації. Для цього необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнити там бланк. Також записатися на відеоконференцію можна через контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Закордонні дипломатичні установи . Якщо пенсіонер проживає за кордоном, то може звернутися до українських дипломатичних відомств. Там йому видадуть документ-підтвердження, що заявник живий. Після цього документи та заяву довільної форми про продовження виплат слід подати до територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Зробити це можна через вебпортал Пенсійного фонду України, додавши сканкопії та підписавши звернення кваліфікованого електронного підпису.

. Якщо пенсіонер проживає за кордоном, то може звернутися до українських дипломатичних відомств. Там йому видадуть документ-підтвердження, що заявник живий. Після цього документи та заяву довільної форми про продовження виплат слід подати до територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю. Зробити це можна через вебпортал Пенсійного фонду України, додавши сканкопії та підписавши звернення кваліфікованого електронного підпису. Особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду чи банківській установі. Одержувач соціальних виплат також може особисто прийти до зазначених установ із документами та пройти ідентифікацію. Зробити це можна лише на неокупованій території України та у відділенні того банку, де ви отримуєте виплати.

Як подати заявку на відеоконференцію

Один зі способів – це сайт цього відомства.

Щоб подати заявку, необхідно виконати такі кроки:

Перейти до браузера на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. У верхній частині екрана виберіть вкладку "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку" і натисніть на неї.

Далі з’явиться вікно з інформацією, кому потрібно пройти ідентифікацію. Якщо ви належите до таких категорій — натисніть на кнопку "продовжити".

Далі слід заповнити заяву, зокрема вказати: дані документа, що засвідчує особу; адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від спеціалістів Пенсійного фонду України); зі списку виберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Якщо вам потрібен жестовий перекладач або помічник — теж вкажіть це.

Після цього необхідно дати згоду на обробку інформації та натисніть "подати заяву".

Потім на вашу електронну пошту, яку ви вказували у заяві, має прийти запрошення на відеозв’язок із працівником Пенсійного фонду України.

Перед початком спілкування з працівником Пенсійного фонду підготуйте ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідку про надання ідентифікаційного номера тощо.

Переконатись, що ідентифікацію пройдено, можна в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду України у розділі "Моя ідентифікація". Якщо все виконано успішно, то в даному розділі буде видно дату останньої ідентифікації та спосіб, яким її провели.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

У разі, якщо пенсіонери із вищезазначених категорій не пройдуть ідентифікацію до кінця 2025 року, вже з 1 січня вони можуть втратити виплати.

Також пенсію від держави втратять ті, хто отримує пенсію у Росії. Тому за ідентифікації варто вказати, є у вас чи ні виплати від держави-агресора.

Зробити це можна так:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (у рубриці "Дистанційне інформування", авторизувавшись за допомогою КЕП або з накладенням "Дія.Підпису");

під час проведення відеоідентифікації;

особисто подавши заяву до будь-якого сервісного центру фонду.

