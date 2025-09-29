Остаться без пенсии или доказывать стаж в суде: что ждет украинцев, которые не оцифруют трудовую книжку

Что будет с теми, кто не успеет оцифровать трудовые книжки в дедлайн и стоит ли паниковать

До 10 июня 2026 года необходимо полностью перевести свои трудовые книжки в электронный формат, а кто не успеет, может потерять весь накопленный страховой стаж и столкнуться с серьезными проблемами при оформлении пенсии. Такими сообщениями изобилуют соцсети и украинские СМИ.

"Телеграф" рассказывает, действительно ли можно потерять страховой стаж и как правильно оцифровать свою трудовую книжку.

Пенсии не ждать? Что произойдет с теми, кто проигнорирует оцифровку

Верно ли, что если человек не успеет оцифровать свою трудовую книжку, он рискует потерять весь накопленный за годы страховой стаж, а десятилетия работы просто пропадут?

Об этом предупреждает эксперт по пенсионной реформе и управлением активами Александр Щербаков. В комментарии "Телеграфу" он сказал: "Дело в том, что те данные, которые есть до 2004 года и которые не будут оцифрованы, не будут приниматься ни в коем случае. Государство хочет полностью отменить использование бумажных носителей. То есть мы сами у себя "украдем" свою пенсию", — отмечает эксперт.

Цифровая революция вместо бумажной бюрократии или просто очередные неудобства для населения?

Электронные трудовые книжки работают в Украине уже более четырех лет — с 10 июня 2021 года. Государство запустило эту систему, чтобы покончить с бесконечным бумажным документооборотом и оградить важные документы от потери или повреждения. Теперь каждый украинец может зайти на портал Пенсионного фонда и посмотреть всю свою трудовую историю.

Но пока это работает только для новых записей. Вся информация, которая скапливалась в обычных трудовых книжках десятилетиями, все еще существует только на бумаге. Именно поэтому государство установило, что к 2026 году каждый должен самостоятельно перенести свою трудовую историю в цифровой формат.

Закон дает украинцам пять лет адаптироваться к новым реалиям. Этот срок истекает 10 июня 2026 года. Однако с утверждением, что после этой даты бумажные трудовые книжки фактически перестанут обладать юридической силой для расчета пенсии и подтверждения стажа, не согласны юристы.

Юристка, адвокат Иванна Ковальчук

"Согласно части 3 статьи 9 Закона Украины "Основы законодательства об общеобязательном государственном страховании" за периоды, за которые не внесены данные в реестр, стаж засчитывается в порядке и на условиях, предусмотренных действующим ранее законодательством" , — объясняет журналистам "Телеграфа" юристка, адвокат по вопросам трудового, корпоративного права Иванна Ковальчук.

Часть 3 статьи 9 Закона "Основы законодательства об общеобязательном государственном страховании"

Хотя, конечно, лучше оцифровать, тогда стаж будет автоматически отображаться в базе ПФУ, а так его необходимо будет доказывать на основании записей в трудовой, Иванна Ковальчук.

Юрист объясняет, что многие украинцы потеряли трудовые книжки из-за боевых действий, и те из них, которые имели оцифрованный стаж, могут выйти на пенсию. Однако, кто не имеет оцифрованного стажа, тому нужно будет устанавливать его в судебном порядке.

Кто должен оцифровывать документы и какие подводные камни процесса

Перевести бумажную трудовую в электронный формат могут как сами работники, так и их работодатели. Самый простой способ – самостоятельно отсканировать все страницы трудовой книжки и загрузить их через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Для этого требуется квалифицированная электронная подпись или можно лично прийти в сервисный центр ПФУ. Работодатели также могут помочь своим работникам и передать сведения об их трудовой деятельности через свой электронный кабинет.

Важно помнить: ответственность за сохранность трудового стажа лежит на самом человеке. Если работодатель не спешит с оцифровкой, лучше не ждать и сделать это самостоятельно.

Как оцифровать свои документы и отправить в Пенсионный фонд

Чтобы проверить правильность внесенных записей, нужно зайти на сайт Пенсионного фонда Украины, в верхнем правом углу нажать "Электронный портал" услуг и зарегистрироваться. Далее следует найти раздел "Электронная трудовая книжка". Если в страховом стаже отсутствуют определенные эпизоды вашей трудовой занятости, возможно, они касаются периода до 2004 года. В таком случае необходимо самостоятельно обновить данные, добавив недостающие записи из трудовой книжки. Как это сделать читайте в пошаговой инструкции.

Шаг 1: как загрузить скан-копии своей трудовой книжки

Шаг 2: необходимо ознакомиться с порядком предоставления сведений

Шаг 3: загрузите скан-копии трудовой книжки через сервис.

