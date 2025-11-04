Накопительная пенсия в Украине: принцип, условия и размер в 2026 году

В Украине в настоящее время действует солидарная пенсионная система. Однако уже в 2026 году страну ждет масштабная пенсионная реформа, которая предусматривает внедрение накопительной системы.

"Телеграф" рассказывает о том, что такое накопительная пенсия и как это будет работать.

Что такое накопительная пенсия

Украина имеет три уровня пенсионной системы: солидарное, обязательное накопительное и негосударственное пенсионное обеспечение. Однако, несмотря на публичное признание работы трехуровневой системы в Украине еще с 2004 года, парламентарии до сих пор не приняли формальное решение о старте второго – накопительного уровня.

Накопительная система – это когда часть страховых взносов будет идти не в общий бюджет, а на персональный счет человека. Эти средства должны накапливаться, на них должны начисляться проценты. И когда наступит пенсионный возраст, их начнут постепенно выплачивать как дополнительную пенсию.

Как работает накопительная пенсия в Украине

Накопительная система работает следующим образом: часть пенсионного налога будет поступать в общий бюджет, а часть – на персональный счет гражданина.

То есть все официально трудоустроенные, а значит застрахованные, граждане будут иметь свои накопительные счета, на которые ежемесячно будут вносить определенный процент со своего дохода (зарплатные). В течение жизни эти средства будут накапливаться, приумножаться за счет инвестиций и выплачиваться человеку после выхода на пенсию.

Главные нововведения:

1. Персональные пенсионные счета: каждому работающему гражданину будет открыт персональный накопительный счет.

2. Финансирование: ежемесячные взносы на накопительные счета будут уплачиваться работодателями и государством.

Инвестирование средств: деньги из накопительного фонда будут инвестироваться, чтобы защитить их от инфляции и приумножить.

3. Собственность гражданина: накопленные средства не "исчезают" после смерти человека, их можно передать по наследству.

4. Форматы выплат: украинцы смогут выбирать между пожизненной пенсией или пенсией на определенный срок.

Кто имеет право на накопительную пенсию

Право на накопительную пенсию будут иметь официально трудоустроенные работники, уплачивающие взносы в соответствующие фонды.

Условия участия в накопительной системе

Еще в 2023 году глава комитета соцполитики ВР Галина Третьякова объясняла, что на новую модель могут перейти все украинцы младше 55 лет, для других система выплат останется без изменений

Получить накопленные средства можно будет только после 60 лет при условии, что у человека 35 лет трудового стажа.

Как рассчитывается накопительная пенсия

Министерство социальной политики предусматривает обязательный вычет 9% от зарплаты на накопительную пенсию.

По расчетам правительства, это позволит увеличить размер будущих пенсий:

20% средней зарплаты граждане будут получать из накопительного фонда.

Еще 20% будут поступать из солидарной системы.

Общий коэффициент замещения доходов составит 40% от средней заработной платы.

Однако граждане смогут добровольно платить больше, чтобы увеличить свои выплаты в будущем.

Преимущества и риски накопительной пенсии

Преимущества:

Среди преимуществ накопительной системы – возможность наследования накоплений. Если человек умер до выхода на пенсию или частично воспользовался накоплениями, остаток можно передать наследникам.

Смешанная система пенсий может также укрепить внутреннюю экономику страны благодаря долгосрочному инвестиционному ресурсу (около 477 млрд грн до 2030 года по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля). Также это улучшит отношение к "белой" зарплате — то есть официальных трудоустройств должно стать больше.

Но самое главное, что обязательные пенсионные накопления должны увеличить размер пенсий.

Риски

Эксперты выделяют несколько важных рисков:

Обесценение накоплений из-за инфляции

В Украине уровень инфляции может оказывать значительное влияние на накопленные средства. К примеру, в 2022 году инфляция достигла 27%, тогда как государственные облигации давали только 16% годовых. Это значит, что накопления могут терять свою настоящую стоимость.

Нестабильность экономики

Война, кризис и нехватка инвестиций могут поставить под угрозу эффективность системы.

Задержки во внедрении

Законодательные инициативы в Украине часто затягиваются, поэтому существует вероятность, что реформа может быть перенесена на более поздний срок.

Разница между накопительной и солидарной пенсией

На сегодняшний день в Украине действует солидарная пенсионная система. Это означает, что работающие граждане платят налоги, поступающие в общий бюджет. Из этих средств производятся выплаты нынешним пенсионерам.

Накопительная система работает по другому: часть пенсионного налога будет поступать в общий бюджет, а часть – на персональный счет гражданина. В течение жизни эти средства будут накапливаться, приумножаться за счет инвестиций и выплачиваться человеку после выхода на пенсию.

Где получить консультацию и дополнительную информацию

Получить консультацию по поводу накопительной пенсии можно будет в Пенсионном фонде, в случае её внедрения в 2026 году.

Вывод

Накопительная пенсия является важной частью пенсионной реформы, которая позволит гражданам увеличить свои выплаты и окажет благоприятное влияние на экономику в целом. Её могут ввести уже в ближайшие годы.

Совет: следить за новостями законодательства и планировать пенсию заранее.

