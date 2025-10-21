Выплаты под угрозой! Кто из украинцев вот-вот может потерять пенсию и пособие
Украинские пенсионеры и получатели соцпомощи должны пройти идентификацию, чтобы не потерять выплаты. Кто, когда и как — объясняет "Телеграф"
Украинские пенсионеры и получатели социальных выплат могут лишиться средств. Все из-за идентификации, которую нужно пройти. Есть два этапа – до 1 ноября и до 31 декабря.
"Телеграф" расскажет, кто и когда должен проходить идентификацию, а также как это сделать. Если не произвести идентификацию, выплаты будут останавливать.
Кто должен пройти идентификацию до 1 ноября
До 1 ноября 2025 г. физическую идентификацию должны пройти получатели государственных социальных пособий, которые до начала полномасштабного вторжения состояли на учете в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Речь идет о тех, кто после 24 февраля 2022 не подавал заявление на продление выплат на подконтрольной территории.
Идентификацию должны пройти получатели таких государственных социальных пособий:
- лица, не имеющие права на пенсию
- лица с инвалидностью
- лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью.
Кто должен пройти идентификацию до 31 декабря
До 31 декабря 2025 физическую идентификацию должны пройти:
- пенсионеры, проживающие за пределами Украины
- пенсионеры, остающиеся на временно оккупированных Россией территориях
- граждане, выехавшие с оккупированных территорий, но еще не наладившие связь с Пенсионным фондом на подконтрольной территории.
Как пройти идентификацию
Существует несколько способов пройти процедуру:
Онлайн
- через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины с помощью Дия.Подписи или другой электронной подписи
- через видеосвязь с территориальным органом ПФУ.
По телефону
- Через контакт-центр ПФУ по номерам 0 800 503 753, +38 (044) 281 08 70, +38 (044) 281 08 71.
Через украинское консульство за границей
- Следует подать документальное подтверждение, что лицо живо, вместе с заявлением на продление выплат. Предоставленные документы направляются по почте в Пенсионный фонд.
Лично в Украине
- Сделать это можно в любом сервисном центре ПФУ или банке, где лицо получает выплаты. Для идентификации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту).
Что будет, если не пройти идентификацию
Если до 31 декабря 2025 года Пенсионный фонд не получит подтверждения личности, то с 1 января 2026 года выплаты пенсий и страховых пособий будут остановлены. Выплату возобновят только после прохождения процедуры идентификации.
