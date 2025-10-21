Выплаты под угрозой! Кто из украинцев вот-вот может потерять пенсию и пособие

Украинские пенсионеры и получатели соцпомощи должны пройти идентификацию, чтобы не потерять выплаты. Кто, когда и как — объясняет "Телеграф"

Украинские пенсионеры и получатели социальных выплат могут лишиться средств. Все из-за идентификации, которую нужно пройти. Есть два этапа – до 1 ноября и до 31 декабря.

"Телеграф" расскажет, кто и когда должен проходить идентификацию, а также как это сделать. Если не произвести идентификацию, выплаты будут останавливать.

Кто должен пройти идентификацию до 1 ноября

До 1 ноября 2025 г. физическую идентификацию должны пройти получатели государственных социальных пособий, которые до начала полномасштабного вторжения состояли на учете в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий. Речь идет о тех, кто после 24 февраля 2022 не подавал заявление на продление выплат на подконтрольной территории.

Идентификацию должны пройти получатели таких государственных социальных пособий:

лица, не имеющие права на пенсию

лица с инвалидностью

лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью.

Кто должен пройти идентификацию до 31 декабря

До 31 декабря 2025 физическую идентификацию должны пройти:

пенсионеры, проживающие за пределами Украины

пенсионеры, остающиеся на временно оккупированных Россией территориях

граждане, выехавшие с оккупированных территорий, но еще не наладившие связь с Пенсионным фондом на подконтрольной территории.

Как пройти идентификацию

Существует несколько способов пройти процедуру:

Онлайн

через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины с помощью Дия.Подписи или другой электронной подписи

через видеосвязь с территориальным органом ПФУ.

По телефону

Через контакт-центр ПФУ по номерам 0 800 503 753, +38 (044) 281 08 70, +38 (044) 281 08 71.

Через украинское консульство за границей

Следует подать документальное подтверждение, что лицо живо, вместе с заявлением на продление выплат. Предоставленные документы направляются по почте в Пенсионный фонд.

Лично в Украине

Сделать это можно в любом сервисном центре ПФУ или банке, где лицо получает выплаты. Для идентификации необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту).

Что будет, если не пройти идентификацию

Если до 31 декабря 2025 года Пенсионный фонд не получит подтверждения личности, то с 1 января 2026 года выплаты пенсий и страховых пособий будут остановлены. Выплату возобновят только после прохождения процедуры идентификации.

