Зима в Украине задерживается: прогноз синоптика на начало декабря

Температура будет выше нормы

Метеорологическая зима не наступила в конце ноября в большинстве областей Украины. Не стоит ждать ее прихода и в декабре.

Что нужно знать:

В начале декабря страну накроет большой антициклон

Главный риск ближайших дней — густые туманы и туманы

Дожди возможны 1 декабря на юге и 10 декабря на западе

В этом уверен украинский синоптик Игорь Кибальчич. В комментарии "Телеграфу" он рассказал, к какой погоде следует готовиться в начале первого месяца зимы.

По его словам, в начале декабря над Украиной, как и Восточной Европой в целом, будет развитие малоподвижного и большого антициклона, а территория нашей страны будет на его западной и юго-западной окраине. Сохраняется в основном сухая и комфортная погода. Восточные и юго-восточные ветры принесут относительно теплые условия без существенных осадков. Однако расслабиться не получится — страну могут окунуть туманы.

Только 1 декабря в южной половине страны пройдут дожди из-за влияния малоактивного фронта с Черного моря. Однако небо большую часть времени ожидается в основном облачным, а туманы и туманы будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней. Игорь Кибальчич, украинский синоптик

Кроме дождя, 1 декабря на юге, возможны они и 10 декабря на западе страны. Ожидать снега тоже не стоит, небольшой снег возможен только в Карпатах.

Где в Украине ударят морозы в начале декабря

Температура будет оставаться аномально высокой для этого времени года. С 1 по 4 декабря ночью прогнозируют -3...+4°С, на юге 0...+7°С, днем +3...+9°С, на юге и в Крыму до +12°С. В Карпатах ночью около -1...-6°С, днем -2...+3°С.

С 5 декабря температура постепенно снизится, прежде всего, на севере и востоке. "Ночью ожидается небольшой мороз в пределах -1...-7°С, днем температура будет колебаться около 0°С; в южной части и Закарпатье ночные показатели составят -2...+3°С, днем +2...+7°С", — говорит синоптик.

Карта, насколько будет выше нормы температура в нашей местности в период с 5 по 12 декабря

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ожидать похолодания, снега и дождя стоит только в третьей декаде декабря. Однако кое-где метеорологическая осень задержится.