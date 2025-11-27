В Харькове резко изменится погода: о чем просят местных жителей

Уровень опасности желтый

На жителей Харькова и области надвигается опасная погода. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

Об это предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным метеорологов, 28 ноября в Харьковской области ожидается сильный туман, видимость 200 – 500 м. Уровень опасности желтый (первый).

Справка: в зависимости от погодных условий в Украине существует три уровня опасности. Они обозначаются цветами и определяют, насколько серьезным может быть влияние погоды на население, транспорт и хозяйственную деятельность.

Первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна. Она может привести к незначительным последствиям — нарушениям в движении транспорта, работе энергетических или коммунальных служб.

Погода в Харьковской области

