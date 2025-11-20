Погода сошла с ума: каким областям ждать жару, снег и гололед в ноябре
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В связи с контрастами температуры, в стране возможны осадки в виде дождя
В этом году ноябрь выдался одним из самых теплых за последние несколько лет. В ближайшие дни температура воздуха может подниматься до +17 градусов в некоторых областях, но в других, в то же время, ожидается снег, гололёд, туман и налипание мокрого снега.
Что нужно знать:
- Средняя температура по городам Украины в ноябре превышает климатическую норму на 2 – 5 °С
- Аномально теплая погода связана с приходом воздушных масс с юга Европы, тогда как холод с севера практически не доходил до Украины
- Контрастная погода сохранится до конца месяца, осадки будут в основном дождём, но на западе — снег
- Тепло продержится особенно с 21 по 24 ноября
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, сейчас холодный арктический воздух пришёл в западную Европу. Там ближайшие дни будут самыми холодными в Скандинавии, Великобритании, Франции, Германии. А в Балканских странах и восточной Европе, включая Украину, продолжит поступать тёплый и влажный воздух. Из-за этого где-то будет холоднее, а где-то — теплее.
Согласно прогнозам, такая погода сохранится вплоть до конца ноября. В восточной и юго-восточной Европе сильных морозов не ожидается, максимум — слабые заморозки.
В Украине тёплая погода продержится особенно с 21 по 24 ноября:
- Ночью температура составит +3…+10 °С
- Днём — +11…+17 °С
- На западе будет прохладнее: ночью 0…-5 °С, днём -1…+4 °С.
С 25 по 30 ноября холоднее станет на севере и западе, тепло сохранится на юго-востоке: ночью -4…+3 °С, днём +2…+8 °С; на юге и в Крыму — ночью +1…+7 °С, днём +7…+13 °С.
В связи с контрастами температуры, возможны осадки в виде дождя. В западной части страны 21–24 ноября возможен снег, гололёд, туман и налипание мокрого снега. В Карпатах прогнозируют сильный снег и метель — первая настоящая "репетиция зимы".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, когда в Украине можно ждать снега и мороза.