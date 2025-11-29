Зима в Україні затримується: прогноз синоптика на початок грудня

Температура буде вищою за норму

Метеорологічна зима не настала наприкінці листопада в більшості областей України. Не варто очікувати її приходу і в грудні.

Що потрібно знати:

На початку грудня країну накриє великий антициклон

Головний ризик найближчих днів — густі тумани та мряка

Дощі можливі 1 грудня на півдні та 10 грудня на заході

В цьому впевнений український синоптик Ігор Кібальчич. В коментарі "Телеграфу" він розповів, до якої погоди варто готуватися на початку першого місяця зими.

За його словами на початку грудня над Україною, як і Східною Європою загалом, буде розвиток малорухливого і великого антициклону, а територія нашої країни буде на його західній та південно-західній околиці. Зберігатиметься в основному суха та комфортна погода. Східні та південно-східні вітри принесуть відносно теплі умови без суттєвих опадів. Проте розслабитись не вийде — країну можуть оповити тумани.

Тільки 1 грудня в південній половині країни пройдуть дощі у зв'язку з впливом малоактивного фронту з Чорного моря. Однак, небо більшу частину часу очікується в основному хмарним, а тумани і мряка будуть досить частим явищем в найближчі 10 днів. Ігор Кібальчич, український синоптик

Окрім дощу 1 грудня на півдні, можливі вони й 10 грудня на заході країни. Очікувати снігу також не варто, невеликий сніг можливий тільки в Карпатах.

Де в Україні вдарять морози на початку грудня

Температура залишатиметься аномально високою для цієї пори року. З 1 по 4 грудня вночі прогнозують -3…+4 °С, на півдні 0…+7 °С, вдень +3…+9 °С, на півдні та в Криму до +12 °С. У Карпатах вночі близько -1…-6 °С, вдень -2…+3 °С.

З 5 грудня температура поступово знизиться, насамперед на півночі та сході. "Вночі очікується невеликий мороз в межах -1…-7 °С, вдень температура коливатиметься близько 0 °С; в південній частині і на Закарпатті нічні показники становитимуть -2…+3 °С, вдень +2…+7 °С", — каже синоптик.

Карта, наскільки буде вище норми температура в нашій місцевості в період з 5 по 12 грудня

Раніше "Телеграф" розповідав, що очікувати похолодання, снігу та дощу варто лише в третій декаді грудня. Проте подекуди метеорологічна осінь затримається.