Про снежную и морозную зиму можно забыть? Синоптик рассказал, какой будет погода в декабре

Первые недели зимнего месяца порадуют любителей тепла

Несмотря на то, что декабрь в средних широтах Европы, в Украине в том числе, считается полноценным зимним месяцем, в связи с потеплением климата он всё больше демонстрирует характеристики поздней осени. Отмечается, что температура воздуха держится выше или около 0 °С, количество снежных дней совсем небольшое или их вообще нет. В то же время бывают туманы и дожди, морось.

Какой погоды ожидать в грядущем декабре рассказал "Телеграфу" украинский синоптик Игорь Кибальчич. Он отмечает, что в нынешнем году синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе предвещают тёплый сценарий для всего декабря на большей части Европы, в том числе и в Украине.

Что стоит знать

В декабре ожидается теплая и малоснежная погода

Устойчивых морозов не прогнозируется до конца месяца

Снег стоит ждать не раньше третьей декады декабря

Если проанализировать поле атмосферного давления, то станет очевидным тот факт, что в декабре будет преобладать устойчивый перенос воздушных масс с запада, то есть развитый зональный тип атмосферной циркуляции. Он станет возможным благодаря активизации атлантических циклонов в северо-западной части Европы и преобладанием области повышенного давления над акваторией Средиземного моря и странами юга Европы.

Непосредственно для территории Украины это означит, что ожидается более высокий фон температуры воздуха (относительно климатической нормы), достаточно частые туманы, порывистый ветер и в целом увеличенное число пасмурных дней. Вместе с этим, суммарное количество осадков за месяц по всей Восточной Европе предполагается ниже нормы в среднем на 10 – 30 % в связи с более высоким атмосферным давлением.

При этом, чрезмерное увлажнение будет наблюдаться в странах северо-западной Европы за счёт ожидаемой усиленной циклонической деятельности. Здесь также погодные условия будут гораздо более неустойчивыми с явно выраженными колебаниями температуры, скорости ветра, атмосферного давления.

Прогноз по декадам

В Украине первая декада декабря пройдёт в условиях мягкой и весьма спокойной погоды, с небольшим количеством осадков и слабым ветром. Температура воздуха будет стабильно выше нормы и практически во всех регионах страны превысит отметку 0 °С. Поэтому в ближайшей перспективе жителям нашей страны не стоит ожидать наступления метеорологической зимы (то есть, периода с устойчивыми морозами). В ночное время будут наблюдаться небольшие морозы, однако среднесуточная температура окажется "плюсовой".

Во второй декаде месяца прогнозируется развитие мощного и обширного антициклона над восточной Европой и Уралом, благодаря которому в Украине будут преобладать в основном юго-восточные ветры. При таких условиях существенных осадков ждать не стоит, а температура снова будет превышать норму. Соответственно, установления стабильного снежного покрова также не предвидится.

В третьей декаде месяца постепенно температура начнёт приближаться к средней норме и уже во многих областях будут отмечаться небольшие морозы и осадки преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождём. Однако, в южной половине страны, а также на Закарпатье по-прежнему будет фиксироваться высокая температура воздуха и продолжение метеорологической осени.

Таким образом, в целом за месяц в Украине будет преобладать аномально тёплая и достаточно устойчивая погода, а среднемесячные показатели температуры превысят норму на 1 – 3 °С. Количество циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов над нашей территорией будет относительно невелико, поэтому в большинстве областей прогнозируется недостаток осадков, а подавляющая их часть выпадет в виде дождя и мороси.

На рисунке для наглядности представлено усреднённое прогностическое поле атмосферного давления (верхняя карта) и аномалий температуры по Европе (нижняя карта) на декабрь 2025 года, согласно численной климатической модели:

Поле атмосферного давления (верхняя карта) и аномалий температуры по Европе (нижняя карта) на декабрь 2025 года

