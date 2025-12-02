Не только вражеские атаки: эксперт раскрыл неожиданные причины изменения графиков отключений света

Графики отключения электричества могут ужесточаться или наоборот — смягчаться

Графики отключений электроснабжения изменяются в течение дня преимущественно по трем причинам. Это вражеские атаки энергетической инфраструктуры, ремонтные работы и отключение части сети при подключении другой.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики и один из главных экспертов по энергобезопасности страны Александр Харченко.

"Есть несколько причин, которые побуждают к таким действиям. Причина первая – это атаки, которые могут произойти между вчера и сегодня, и, к сожалению, если вчера произошла, например, большая атака, то можно гарантированно предполагать, что график будет изменен", – пояснил он.

Второй причиной изменения графиков в течение дня являются ремонтные работы, потому что иногда невозможно предусмотреть со стопроцентной вероятностью, когда они будут завершены.

"Условно говоря, что-то сложили, запустили и оно запустилось, а по графику могло запуститься еще полчаса позже. Никто не будет ждать, подключат сразу и дадут возможность людям быстрее получить питание — график будет мягче", — добавил эксперт.

По его словам, бывают и обратные случаи, когда энергетики пытаются запустить энергоснабжение, но неполадку не удается устранить своевременно.

"Третья причина, которая происходит очень часто, это когда восстанавливается одна часть сети, выясняется, что другая часть сети может даже не от атаки, но из-за возраста, из-за деградации оборудования отключается", — рассказал Харченко.

В таком случае тоже изменяются графики и планы работ. Люди это чувствуют как перенос времени отключений, объяснил он.

Напомним, Харченко считает, что энергетика Украины будет развиваться тремя путями: это теплоэлектроцентрали на природном газе, солнечная энергетика в домохозяйствах и построение новых мощностей, которые будут использовать ветер и биотехнологии.