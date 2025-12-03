С этим светильником забудете об отключениях света. Действенный лайфхак с пакетом (видео)

Есть много идей, как улучшить себе жизнь в "темные часы"

В условиях регулярных отключений света украинцы придумывают разные способы усилить альтернативное освещение. Для одной из идей необходим только фонарь и пакет.

Удивительным, но полезным лайфхаком поделился пользователь TikTok с ником evelinpochapska. Все очень просто – нужно взять большой яркий фонарь и положить его в большой белый пакет, светом вниз.

Светильник из фонаря и пакета

Затем эта конструкция подвешивается к потолку. Выходит своеобразная "люстра", которая дает яркий свет и при этом не слепит и не бьет в глаза. Как можно увидеть на видео, пакет с фонарем достаточно хорошо освещает комнату.

Отключения света в Украине — надолго ли

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил в разговоре с "Телеграфом", что украинцы должны быть готовы к длительным отключениям света в течение всей зимы. Света, по его прогнозам, не будет по 14-16 часов в сутки. Когда будут похолодания, возникнет не только вопрос доставки электроэнергии от АЭС и генерации, но и дефициты электроэнергии в дополнение к обстрелам.

Однако угрозы блэкаута нет, заверил "Телеграф" народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. Энергетики наработали алгоритмы действий при массированных атаках, позволяющих уменьшить риски экстренных нагрузок на энергосистему.

