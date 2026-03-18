Один простой тест — и вы знаете, свежее яйцо или нет: реально работающий трюк

В то время, когда вопрос качества продуктов становится все более актуальным, даже обычное куриное яйцо может вызывать сомнения.

Впрочем, существует быстрый и доступный способ проверить его свежесть буквально через несколько секунд — и для этого не нужны никакие специальные приборы. Об этом говорится на threads-странице "culinary_academy_ru".

Как проверить свежесть куриных яиц

Речь идет о так называемом "водном тесте", который давно используют как в быту, так и на профессиональных кухнях. Достаточно опустить яйцо в стакан или миску с холодной водой и внимательно наблюдать за ним.

Если яйцо ложится на дно горизонтально – оно свежее и пригодное к употреблению. Если же оно поднимается тупым концом вверх, но все еще остается на дне, это свидетельствует о том, что продукт уже не первой свежести, но его можно использовать после термической обработки. Всплывающее на поверхность яйцо считается испорченным и потенциально опасным — от его употребления стоит отказаться.

Причина этого объясняется простой физикой. Скорлупа яйца имеет микроскопические поры, через которые со временем улетучивается влага, а внутрь попадает воздух. В результате формируется и увеличивается воздушная камера, расположенная в тупом конце яйца. Чем больше эта камера, тем легче становится яйцо – и тем выше оно поднимается в воде.

Специалисты также обращают внимание на правильное хранение. В частности, рекомендуется держать яйца в холодильнике острым концом вниз – это помогает сохранить стабильное положение желтка и уменьшает влияние воздушной камеры. В то же время распространенная привычка хранить яйца в дверце холодильника считается не лучшей: из-за частого открывания там происходят температурные колебания, которые могут ускорить порчу продукта. Оптимальным местом является средняя полка с постоянной температурой.

Несмотря на эффективность водного теста, эксперты отмечают, что он не дает стопроцентной гарантии безопасности. Перед использованием яйцо следует разбить в отдельную миску и оценить его запах и внешний вид. Любые посторонние ароматы или необычная консистенция – сигнал, что продукт лучше не употреблять.

Таким образом, простой бытовой метод может стать надежным ориентиром в повседневной жизни. И хотя он не заменяет базовые правила пищевой безопасности, именно такие мелочи помогают избежать лишних рисков на кухне.