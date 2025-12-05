Кличко не исключил возможность блекаута для Киева и дал совет, как подготовиться к худшему сценарию

По его словам, КГГА не может прогнозировать последствия обстрелов россиян

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти просчитывают разные варианты развития событий зимой, не исключая "худший сценарий, когда не будет света, так называемый блэкаут". Однако КГГА не может предусмотреть последствия и коварство действий врага.

Что нужно знать:

КГГА просчитывает самый плохой вариант развития ситуации в Киеве

Власти закупили оборудование для генерации света и тепла

Мэр призвал жителей столицы подготовиться к отсутствию света, воды и тепла

Такое заявление городской голова сделал в комментарии "Телеграфу". Он также призвал горожан подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

"Я вам могу сказать: мы просчитываем разные варианты развития событий, не исключаем даже самый плохой сценарий, когда не будет света, так называемый блэкаут", – сказал Кличко.

КГГА закупила ключевое оборудование для генерации электроэнергии и теплоснабжения. Что касается водоснабжения, теплоснабжения, водоотвода, отопления, по его словам, местные власти также просчитали и такие вещи.

Приоритетная задача – обеспечение теплом и светом ключевых больниц, пунктов обогрева, школ, детских садов. Для обеспечения водоснабжения, теплоснабжения и отвода задействуются локальные котельные.

"Наш город строили еще в советское время централизованно, поэтому у нас ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. С двух ТЭЦ в целом теплоснабжение было по всему городу. Сейчас мы децентрализуем, можно сказать, теплоснабжение, электроснабжение", – пояснил мэр.

Он также призвал жителей столицы подготовиться к чрезвычайным ситуациям. Для этого нужно держать повербанки заряженными, сделать запасы питьевой воды, продуктов длительного хранения, подготовить теплые вещи.

По словам Кличко, КГГА помогает противовоздушным силам и РЭБ, хотя это функция Министерства обороны.

"То есть по всем направлениям работа идет. Гарантировать я не хочу, потому что это будет неправдой. Мы не можем прогнозировать последствия и коварство действий россиян", – резюмировал городской голова.

Напомним, народный депутат Украины, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что хотя Украина живет в условиях жестких ограничений электроэнергии, угрозы блэкаута нет. В то же время регулярные отключения, вероятно, будут с нами до конца холодного сезона.