Военные страны НАТО уничтожили украинский дрон Sea Baby: что стало причиной

Беспилотник дрейфовал примерно в 67 км от Констанцы

Военно-морские силы Румынии обезвредили в Черном море морской дрон Sea Baby. Объект свободно дрейфовал и представлял угрозу судоходству.

Дрон находился на расстоянии 36 морских миль к востоку от портового города Констанца. Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Что нужно знать

Румынские водолазы взорвали украинский дрон, который "заблудился" в Черном море

С 2022 года страны региона ликвидировали более 150 морских мин

Sea Baby используется для атак на военные цели и подсанкционные суда РФ

После анализа находившегося в пассивном движении объекта военные румынской Береговой охраны определили, что это был беспилотный надводный аппарат типа Sea Baby.

Получив разрешение на нейтрализацию обнаруженного объекта, солдаты 39 водолазного центра при поддержке корабля морского наблюдения MAI 1107 уничтожили дрон "путем контролируемого подрыва".

В Минобороны добавили, что за последние почти четыре года ВМС Румынии обнаружили и обезвредили семь морских мин. Всего с февраля 2022 г. в Черном море ВМС Турции и Болгарии было нейтрализовано около 150 морских мин.

Sea Baby: что о них известно

Sea Baby

Sea Baby ("Морской малыш") — украинский беспилотный надводный аппарат, разработанный Службой безопасности Украины сначала как дрон-камикадзе, но позже трансформировавшийся в многоцелевой аппарат.

В 2023 году Sea Baby атаковали Крымский мост, в результате чего было повреждено опору и пролет сооружения. С помощью дронов были поражены малый ракетный корабль "Самум", патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", противоминный корабль "Владимир Козицкий" ВМС РФ.

В ноябре 2025 года морскими дронами Sea Baby были поражены два подсанкционных танкера KAIRO и VIRAT российского "теневого флота".

