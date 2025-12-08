Присоединяйтесь к лучшим. Элитное спецподразделение СБУ приглашает гражданских на службу

Присоединиться можно по разным направлениям деятельности

Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины (ЦСО "А" СБУ, еще известный как "Альфа") расширил набор по разным специальностям для гражданских без военного опыта. Новоприбывшим обеспечат качественную подготовку.

Об этом сообщает пресс-служба ЦСО "А". Отмечается, что для того, чтобы присоединиться к спецподразделению, необходимо заполнить анкету.

Сделать это можно по этой ссылке. Украинцы, которые решат стать частью "Альфы", могут выбрать направление, где будут наиболее эффективными. В частности, речь идет о военной, медицинской, инженерной, IT, связи, телекоммуникации, аналитической, логистической, гуманитарной и других сферах.

"Не ищем идеальных – ищем своих, кто действует и проявляет инициативу. Это и есть характер "Альфы". Предоставим лучшую подготовку и экип, надежных собратьев и человечных командиров.

С тебя – характер, из нас – все остальное!" – говорится в сообщении.

По дополнительным вопросам звоните по телефону 4444 или читайте о наборе на alfa.ssu.gov.ua.

