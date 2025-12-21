"Вывезли в РФ десятки людей": враг мог зайти в село на Сумщине, - СМИ

Вывоз людей был якобы для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий"

В ночь на 20 декабря в Сумской области враг якобы зашел в приграничное село Грабовское. В СМИ заявляют, что россияне уже могли вывезти оттуда около полусотни жителей.

Что нужно знать:

Часть граждан якобы ранее отказалась от эвакуации, несмотря на предупреждения

Информацию о вывозе жителей подтвердила староста села Лариса Кремезная

Враг дальше якобы мог продвинуться в направлении хутора Высокий и села Рясное

Информация об этом была опубликована в местном издании "Кордон.Медіа", ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что село находится прямо у линии границы.

Журналисты заявляют, что якобы некоторые граждане ранее отказались от эвакуации.

"Нам известно, что речь идет о чуть более полусотни граждан. Их вывезли на территорию Российской Федерации для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий", – говорится в материале.

Грабовское на карте

Кроме того издание пишет о якобы дальнейшем движении российских подразделений в направлении хутора Высокий и села Рясное, в котором также находились гражданские.

Рясное на карте

"Красный Крест, Белые Ангелы и представители власти вывезли людей, но это 1/4 жителей, которые там находились. Другие, несмотря на предупреждение о ситуации, остались", – заявляет "Кордон.Медіа".

В то же время "Суспільне" сообщает о том, что информацию о вывозе россиянами из Грабовского около полусотни жителей журналистам подтвердила по телефону староста села Лариса Кремезная. Отмечается, что детей среди них не было.

Соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула в свою очередь сообщил "Суспільному" об активизации российских захватчиков в районе Грабовского. Ситуация на том участке уточняется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитики рассказали, сколько смогли захватить россияне за почти 4 года войны.