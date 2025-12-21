"Вивезли до РФ десятки людей": ворог міг зайти в село на Сумщині, — ЗМІ

Вивезення людей було нібито для проведення так званих "фільтраційних заходів"

У ніч проти 20 грудня на Сумщині ворог нібито зайшов у прикордонне село Грабовське. У ЗМІ заявляють, що росіяни вже могли вивезти звідти близько півсотні мешканців.

Що потрібно знати:

Частина громадян нібито раніше відмовилася від евакуації, незважаючи на попередження

Інформацію про вивезення мешканців підтвердила староста села Лариса Кремізна

Ворог далі нібито міг просунутися у напрямку хутора Високий та села Рясне

Інформація про це була опублікована у місцевому виданні " Кордон.Медіа ", посилаючись на власні джерела. Зазначається, що село знаходиться просто біля лінії кордону.

Журналісти заявляють, нібито деякі громадяни раніше відмовилися від евакуації.

"Нам відомо, що йдеться про трохи більше півсотні громадян. Їх вивезли на територію Російської Федерації для проведення так званих "фільтраційних заходів"", — йдеться у матеріалі.

Грабовське на карті

Крім того, видання пише про нібито подальший рух російських підрозділів у напрямку хутора Високий і села Рясне, в якому також знаходилися цивільні.

Рянсе на карті

"Червоний Хрест, Білі Ангели та представники влади вивезли людей, але це 1/4 мешканців, які там перебували. Інші, попри попередження про ситуацію, залишилися", – заявляє "Кордон.Медіа".

Одночасно "Суспільне" повідомляє про те, що інформацію про вивезення росіянами з Грабовського близько півсотні мешканців журналістам підтвердила по телефону староста села Лариса Кремезная. Наголошується, що дітей серед них не було.

Співзасновник аналітичного проєкту Deep State Руслан Мікула своєю чергою повідомив "Суспільному" про активізацію російських загарбників у районі Грабовського. Ситуація на тій ділянці уточнюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітики розповіли, скільки змогли захопити росіяни майже за 4 роки війни.