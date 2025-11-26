Наступление РФ под Купянском "сдулось": почему россияне остановились и есть ли угроза для ВСУ
-
-
Активность врага на направлении заметно упала
Несмотря на неожиданный для самих россиян успех у Гуляйполя, их возможности на Купянском направлении заметно ограничены. Здесь противник почти не проводит активных наступлений и пытается удержать оставшиеся силы. Украинские подразделения фиксируют только единичные атаки.
Что нужно знать:
- Наступление РФ под Купянском замедлилось
- Силы РФ растянуты и истощены
- Россияне накапливают ресурсы за пределами города
Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
На Купянском направлении россияне почти не переходят к масштабным штурмам и действуют малыми группами. По словам Коваленко, враг сосредоточился в нескольких объектах в северо-западной части города, в то время как общая ситуация остается контролируемой.
Здесь продолжаются только локальные зачистки, а активные наступательные действия фактически остановились,
Российские подразделения пытаются удержать район Радьковки, Голубовки и Кондрашовки, где накапливают силы. После повреждения трубопровода и из-за плохой погоды им трудно подтягивать подкрепление к правому берегу Оскола, поэтому темпы наступления упали.
Однако опасность сохраняется на Боровском направлении. Там оккупанты пытаются продвинуться к Богуславке, Новоплатоновке и Загрызовому.
По словам Коваленко, в случае успеха россияне могут получить выход на левый берег Оскола, что создает риски для обороны. "Продвижение по широкой полосе позволяет им давить на логистику наших сил", — отметил он. Тем не менее, украинские подразделения удерживают ключевые участки и сдерживают врага.
