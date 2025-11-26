Наступление РФ под Купянском "сдулось": почему россияне остановились и есть ли угроза для ВСУ

Активность врага на направлении заметно упала

Несмотря на неожиданный для самих россиян успех у Гуляйполя, их возможности на Купянском направлении заметно ограничены. Здесь противник почти не проводит активных наступлений и пытается удержать оставшиеся силы. Украинские подразделения фиксируют только единичные атаки.

Что нужно знать:

Наступление РФ под Купянском замедлилось

Силы РФ растянуты и истощены

Россияне накапливают ресурсы за пределами города

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Детальнее — в материале: "Россия готовится воевать в городах: обозреватель "Инфорсопротивлния" о Покровске и угрозе для Запорожья".

На Купянском направлении россияне почти не переходят к масштабным штурмам и действуют малыми группами. По словам Коваленко, враг сосредоточился в нескольких объектах в северо-западной части города, в то время как общая ситуация остается контролируемой.

Здесь продолжаются только локальные зачистки, а активные наступательные действия фактически остановились, объяснил обозреватель.

Российские подразделения пытаются удержать район Радьковки, Голубовки и Кондрашовки, где накапливают силы. После повреждения трубопровода и из-за плохой погоды им трудно подтягивать подкрепление к правому берегу Оскола, поэтому темпы наступления упали.

Купянск по состоянию на 25.11.2025. Карта DeepState

Однако опасность сохраняется на Боровском направлении. Там оккупанты пытаются продвинуться к Богуславке, Новоплатоновке и Загрызовому.

По словам Коваленко, в случае успеха россияне могут получить выход на левый берег Оскола, что создает риски для обороны. "Продвижение по широкой полосе позволяет им давить на логистику наших сил", — отметил он. Тем не менее, украинские подразделения удерживают ключевые участки и сдерживают врага.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о наступлении россиян на Запорожье. Военный обозреватель озвучил сроки, когда это возможно.