Темпы продвижения российских войск в Донецкой области ниже, чем во всех крупных войнах последнего столетия

Несмотря на постоянное наступление россиян на позиции украинских войск, за последние 3 года и 8 месяцев (44 месяца или 1350 дней) враг захватил всего 23% Донецкой области. В то же время под контролем Сил Обороны Украины остается 22,6% территории.

Оккупация россиянами только одной украинской области может длиться годами. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Темпы российской оккупации Донбасса

"Хотя динамика оккупации Донбасса остается в разрезе ежедневных обновлений довольно быстрой, но в контексте контроля над всей областью — очень медленной", — говорится в сообщении.

Как указали аналитики, до полномасштабного вторжения РФ боевики террористических пророссийских группировок контролировали около 32% области. В первые 40 дней вторжения, из-за провала обороны на юге Украины и окружения Мариуполя, враг смог захватить еще 22,4% Донецкой области.

Оккупированы территории Украины до полномасшабного вторжения 24.02.2022 года

Оккупированные территории Украины после 44 месяцев наступления армии РФ 15.12.2025

"После этого темпы продвижения снизились, ведь Силы Обороны заняли оборону от Великой Новоселки до Угледара, а россияне стирались в штурмах ДонУРа (Донецкого укрепленного района)", — говорится в сообщении.

Чтобы оккупировать всю Донецкую область РФ понадобятся годы

Аналитики привели интересный исторический факт, что немецкие Вооруженные силы (Вермахт) за неполные 47 месяцев умудрились от Западного Буга дойти до Москвы и Сталинграда, и вернуться в Берлин. В свою очередь, "вторая армия мира" за почти аналогичный период смогла дойти от Донецка до Покровска.

"Каким образом американские партнеры считают такое "черепашье наступление" козырем россиян — понять сложно. Хотя, конечно, и мы не в состоянии при нынешней конфигурации сил освободить все международно признанные территории. В целом, если больших изменений не будет, то для оккупации всей Донецкой области российским войскам нужно будет не менее 3 лет", — отмечается в сообщении.

Очередной антирекорд армии РФ

Как известно, глава Кремля Владимир Путин пытается преподносить успехи своей армии как процесс, который приведет к капитуляции и потере Украиной государственности. Команда переговорщиков президента США Дональда Трампа, судя по их словам и действиям, разделяет эту позицию.

Однако на самом деле она очень далека от реальности. The Wall Street Journal пишет, что темпы российской оккупации территории Украины установили антирекорд для всех войн за 100 лет.

"Никто не отрицает, что российские войска действительно продвигаются, но сопровождающие его темпы этого наступления и потери выходят за пределы любых представлений об успешности военных действий", — говорится в материале.

По словам бывшего чиновника Минобороны США, а ныне президента департамента обороны и безопасности в Центре стратегических и международных исследований Сета Джонса, темпы продвижения российских войск ниже, чем во всех крупных военных кампаниях последнего века, включая битву на Сомме во время Первой мировой войны.

"Это просто поразительная медлительность. Я просто не вижу сейчас на поле боя никаких признаков стратегического изменения хода войны", – отметил Джонс.

Битва на Сомме

Битва на реке Сомма в Северной Франции — это наступательная операция англо-французских войск против германских на Западном фронте Первой мировой войны. Проводилась с 1 июля по 18 ноября 1916 года.

Британский танк Mark I в битве на Сомме, 25 сентября 1916 года. Фото Эрнест Брукс

Операция на Сомме длилась четыре с половиной месяца и была одной из самых больших в ходе той войны. С обеих сторон в ней участвовало 150 дивизий, около 10 тысяч орудий, 1 тысяча самолетов и множество другой техники. Союзникам не удалось одержать победу над германскими войсками, прорвать их фронт. Они потеснили германскую оборону на фронте протяженностью 35 км и в глубину до 10 км. Ценой огромных потерь была отвоевана территория в 240 квадратных километров. Французы потеряли 341 тысячу, англичане – 453 тысячи, немцы – 538 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ уничтожила российскую подлодку "Варшавянка" в порту Новороссийска.