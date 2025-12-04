Россия готовит наступление на Чернигов? Эксперты объяснили, стоит ли волноваться

Не стоит забывать, что россияне ведут против украинцев гибридную войну

В начале декабря Владимир Путин во время совещания с военным руководством заявил о планах формирования так называемой "зоны безопасности" вдоль украинской границы в зоне ответственности группировки "Север". Таким образом, он приказал расширить присутствие российских сил на территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

Тем временем российские военкоры-пропагандисты начали публиковать информацию о якобы возможном наступлении на Чернигов. "Телеграф" расспросил у военных экспертов, возможно ли открытие россиянами еще одного фронта.

Что нужно знать

ВС РФ пытаются дожать украинцев, считает Дикий

Россияне продолжают вести гибридную войну, напоминает Лиховий

У Москвы нет сил наступать на Чернигов, отмечает Коваленко

Евгений Дикий

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий ни подтверждать, ни опровергать информацию о вероятном наступлении ВС РФ на Черниговщину не стал.

"В принципе ничего невозможного в этом нет. И общая логика событий к этому ведет. Нас пробуют дожать по всем направлениям одновременно, потому что мы очень ослаблены, враг пользуется тем, что у нас катастрофически не хватает людей", — указал Евгений Дикий.

Дмитрий Лиховий

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий считает, что россияне повышают градус дезинформации, пытаясь запугать украинцев.

"На этом направлении ситуация стабильная. Противник ведет гибридную войну и пытается нагнетать градус дезинформации", — отметил Дмитрий Лиховой.

Между тем, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем телеграмм-канале подчеркнул, что "подготовка наступления на Чернигов" является частью когнитивной операции против Украины.

"Также она привязана к дипломатическим процессам и тактике России по давлению на Украину и затягиванию усилий США", — пояснил он. По его словам, запуск подобных нарративов создается для дополнительного давления на украинское общество и информационной имитации способности российской армии "повсюду побеждать".

Отдельно Андрей Коваленко подчеркнул, что реальных сил и средств у россиян наступать именно на Чернигов пока нет. Силы обороны контролируют ситуацию в Черниговской области, силой прекращая провокации врага в пограничные.

Чернигов на карте. Фото: DeepState

"Подобные когнитивные операции враг уже проводил раньше по Сумам и Харькову ", — добавил глава ЦПИ СНБО, напомнив, что украинская армия остановила россиян, у которых не было сил наступать на крупные города.

Напомним, "Телеграф" информировал, что 4 декабря над домашним стадионом ФК "Чернигов" пролетел "Шахед". Игру местного клуба против СК "Металлург" пришлось перенести из соображений безопасности.