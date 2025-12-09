Украинский журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина назвал единственную "железную" гарантию безопасности от нового наступления Путина

Начать хочу с самого важного, самого главного на данный момент, по крайней мере.

Сегодня (в понедельник, 8 декабря — Ред.) в издании Политико вышла статья о текущем положении вещей в переговорах о перемирие в российско-украинской войне. А автор там пишет со ссылкой на свои собственные источники, что Соединённые Штаты сейчас жёстко начали добиваться от Украины выполнения главного российского требования на этих переговорах, а именно сдачи Москве Донбасса без боя.

Украина на данный момент сопротивляется, отказывается это делать. Мы слышали заявление украинского руководства, в том числе президента Владимира Зеленского. И, соответственно, во всём процессе сейчас некоторая пауза возникла, потому что Россия не собирается отказываться от своих требований, а Украина эти требования ни в коем случае выполнять не собирается.

Трамп недавно, буквально вчера, объявил, что Зеленский против заключении мирного соглашения, что он срывает мирный процесс, что всё население Украины за сдачу Донбасса, а вот он один, значит, против. На самом деле Трамп тут, конечно, не прав — против практически вся Украина. Я даже готов объяснить, почему. Дело в том, что сдача Славянска и Краматорска гарантирует новое нападение со стороны России на Украину.

Почему это так? Да потому что сдача бескровная без боя Славянска и Краматорская позволит России сэкономить огромные силы, 200-300, может быть, 400 тысяч человек, которые иначе погибли бы при штурме двух этих городов. То есть Россия получит в случае выполнения её требований получит два целых укреплённых города, идеально подготовленных для того, чтобы служить передовой базой военной логистики.

Плюс Россия получит вот эти 200-300, 400 тысяч солдат, подлечит ещё, не знаю, тысяч 100-200, сэкономит огромное количество боевой техники, накопит боеприпасы, бомбы, дроны, ракеты. И потом, по прошествии дву-трёх месяцев обязательно всё это дело бросит на захват уже Харькова и Днепра, двух по-настоящему важных больших городов.

Для Украины сдать Славянск и Краматорск без боя означает остаться с разбитой армией без Харькова, без Днепра, возможно, без Запорожья. Это, конечно, никакое не окончание войны, это широкий шаг в пропасть просто к погибели Украины как самостоятельного независимого государства. Ситуацию в этом смысле, конечно, отчасти могли бы компенсировать какие-то серьёзные гарантии невозобновления российского вторжения, предоставленные Америкой и, может быть, другими странами Запада.

Только, на мой взгляд, гарантии такие, если всё-таки удастся о них договориться, должны быть не на бумаге. Это не должен быть какой-нибудь документ, это не должен быть закон или соглашение или что-нибудь такое. Нет, это должны быть физически существующие в объективном мире вооружения.

То есть можно было бы вести разговоры о каком-то там территориальном обмене в этом направлении, по крайней мере, если бы США гарантировали Украине поставку, ну, скажем, 2000 ракет "Томагавк" в обычном исполнении или двадцати ракет "Томагавк" в ядерном исполнении или в термоядерном исполнении. Вот это было бы серьёзной гарантией того, что Российская Федерация не возобновит войну против Украины. Это серьёзный разговор, и тут уже можно что-то думать.

Что такое вообще гарантия безопасности Украины в данном контексте? Гарантия — это способность Украины нанести Российской Федерации неприемлемые потери в случае возобновления России её вторжения. Сейчас такой гарантией, по сути дела, являются как раз Славянск и Краматорск.

Благодаря этим городам Украина может быть уверена, что при продолжении российского наступления российская армия потерпит колоссальные потери. Потому что, если Россия на эти два города попытается полезть, то половина её армии, может быть, даже больше половины армии, там, под Славянском и Краматорскому и поляжет.

У Украины, конечно, тоже будут потери, скорее всего, не маленькие, но всё равно они будут существенно меньше, чем потери, необходимые России для захвата двух наиболее укреплённых городов на всём Донбассе. Но главное в этом смысле то, что Россия в дальнейшем останется без сил и без ресурсов для дальнейшего наступления на Харьков, Запороже и Днепр.

И это сделает продолжение российской агрессии невозможным. То есть вот эти два города, пока они остаются под украинским контролем, это делает уход российской армии в центральную Украину и на север, в сторону Харькова просто невозможным.

Короче, что происходит сейчас? Трамп хочет, чтобы Украина отдала свои крепости, свою, так сказать, гарантию безопасности от продолжения российского наступления. А в ответ сейчас он не готов предоставить Украине ничего существенного, по крайней мере. Таким образом, он по сути дела гарантирует не мир, а то, что Путин полезет дальше, причём у Путина будет гораздо больше ресурсов, войск для успешного наступления на украинскую территорию уже в центр Украины.

Если кто-то думает, что Путин не посмеет нарушить перемирие, заключённое при посредничестве Дональда Трампа, и поэтому можно совершенно спокойно отдавать ему Славянск с Краматорском, то эта точка зрения ошибочна. Буквально сегодня на границе Таиланда и Камбоджа возобновились очень серьёзные боевые действия.

Полгода назад там война, по сути дела, началась, и она довольно быстро была закончена, как раз по требованию и при посредничестве Трампа. Вот когда Трамп говорит, что он там закончил то ли восемь, то ли 10 войн, одна из них — это вот война между Камбоджей и Таиландом. И тогда, когда Трамп только пришёл к власти, все его действительно слушались, все боялись его гнева и, в общем, выполнили его требования.

Тогда боевые действия прекратились. Но сейчас обе стороны подкопили войск и с новой силой, я уже не буду там вдаваться в подробности, кто прав, кто виноват у Таиланда с Камбоджи, но в любом случае война там разгорелась с новой силой. И на Трампа, на его угрозы, на его какие-то посылы всем абсолютно наплевать.

Путину в аналогичной ситуации на Трампа будет наплевать, тем более, то есть он вообще никакого внимания на Трампа обращать не будет. Короче, если сейчас сдать главный бастион обороны Украины в обмен на устное обещание, что Путин будет хорошо себя вести — это, знаете, безумие, это самоубийство. Так вменяемые люди и политики не делают и не поступают.

Ещё раз повторю, на мой взгляд, Украина может сказать: "О'кей, если Путин хочет только этот кусок, если дальше он хочет мира, то вот наше условие. 20 термоядерных боеголовок вы нам предоставляете с носителями для нанесения ударов этими термоядерными ракетами". Это будет в качестве гарантии безопасности.

Мы просто так это использовать не будем. Только в случае широкомасштабного нападения со стороны России, нового нападения, мы будем применять эти з термоядерные боголовки. В другом случае мы вообще даже не будем к ним прикасаться, будут лежать на складе и так далее.

А, и вот тогда можно будет уже обсуждать какие-то территориальные вопросы, если нам будет прогарантирована вот такая защита от возможного нового нападения со стороны России. Но самое, кстати, интересное в этом случае, вообще в этой ситуации, то, что никаких уступок Украине, вообще-то говоря, делать не придётся территориальных, если у неё будут термоядерные ракеты. Я объясню, в чём смысл.

Дело в том, что главная цель Путина — это захват всей Украины, не Славянска с Краматорском, а вообще всей Украины до последнего клочка земли. И установление, конечно же, самое главное, своей путинской власти в Киеве. Добиться этого он может только насилием и угрозами применения насилия.

Других рычагов влияния на ситуацию внутри Украины у Путина просто не осталось. То есть только насилие. Если же Украина получит железобетонную гарантию безопасности своей собственной в виде тысяч обычных "томагавков" или нескольких десятков "томагавков" ядерных, то всё — главная цель Путина становится недостижимой в принципе. То есть в этом случае Украине уже Россия угрожать не сможет, но никак.

Иными словами, Путин войну проиграет. Войну за уничтожение Украины он проиграет. Украина сохранится как независимое государство с полной гарантией существования в дальнейшем, как независимое от России государство. Вот что важно подчеркнуть. Таким образом, главная цель, главная задача Путина не реализуется.

Ну, поэтому, собственно, именно по этой причине он никогда и ни за что не согласится на то, чтобы Украина получила настоящие, а не какие-нибудь бумажные гарантии своей собственной безопасности. Соответственно, при таком раскладе Путину ни Славянск, ни Краматорск даже нужны не будут.

Нафиг они ему нужны? На самом деле их ценность для него в том, что они позволят наступать ему дальше. Во-первых, они позволят сэкономить ему значительное количество войск своих собственных, и техники, и ресурсов. Это первое, почему они нужны Путину. А второе — это они станут хорошей оперативной такой передовой базой для наступления на Харьков и на Днепр. Это вот две основных ценности этих двух городов.

Сами по себе они Путина, как населённые пункты с людьми, с какой-то экономикой, вообще не интересует. Плевал он на них и в гробу он видал всех их жителей. Поэтому я считаю, что Украине сейчас, конечно, ни в коем случае нельзя соглашаться на передачу бесплатную, по сути дела, этих городов, на сдачу этих городов Российской Федерации.

Ну, по крайней мере, без предоставления Украине взамен каких-то серьёзных железобетонных, что называется, гарантий. И не бумажных, а настоящих именно в виде ракет и в виде боеголовок к этим ракетам.

Сейчас многие говорят, точнее, некоторые люди говорят, я вот видел, слышал, что если Владимир Зеленский откажется выполнять вот эти условия, выдвинутые Трампом и Путиным, то положение Украины станет совсем плохим на фронте и вообще никудышным. Украина может проиграть войну. Трамп запретит продавать Украине американское оружие даже через Европу, отберёт у Украины поставки развед данных, ну и так далее.

Может ли Трамп так поступить? Может, к сожалению, да. В принципе у этого человека начинается старческий маразм. Он не вполне нормальный, не вполне контролирует свои собственные действия.

Поэтому, да, он может пойти на любую глупость, даже которая ему самому мешает, угрожает и делает плохо. Но я всё-таки уверен, что Трамп не пойдёт на эту глупость. Объясню, почему. Тут несколько факторов сыграют.

Первый фактор следующего содержания, следующего, так сказать, смысла. Трамп хочет заставить Украину заключить невыгодный для неё, для Украины, мир, но вовсе не хочет добиться военного поражения и капитуляции Украины.

Дело в том, что сейчас более 3%, по-моему, то ли даже 5% американцев, то есть сильно больше половины, примерно 2/3 американцев, выступают за Украину, за поддержку Украины, за помощь Украине. То есть они симпатизируют Украине, они считают, что Путин плохой, а украинцы молодцы и всякое такое. Почти весь эстблишмент демократической партии, значительная часть эстблишмента республиканской партии тоже за Украину.

То есть внутри самой партии Трампа большинство людей, чиновников, функционеров и даже избранных конгрессменов, сенаторов, губернаторов — они тоже за Украину. И если Украина, не дай бог, проиграет войну, то это станет поражением лично Дональда Трампа. Вот как вывод войск из Афганистана, о котором договаривался Трамп, был осуществлён при Байдене, и он стал поражением для Байдена. Хотя на самом деле вывод американских войск из Афганистана было победой для Америки.

Это было прекращение ненужноей, абсолютно бестолковой, долгой затянувшейся и не имеющей никакой перспектив войны. То есть Байден правильно сделал, что вывел американские войска из Афганистана. Но в общественном сознании Байден проиграл эту войну. Хотя не он даже договаривался о выводе этих войск.

Да, он по-дурацки провёл эту эвакуацию, но всё равно это не его была инициатива, он её только выполнил. Инициатива была как раз Трампа. Так вот, это прилипло к Байдену как поражение Байдена и в значительной степени заслуженно, потому что если ты президент Соединённых Штатов, то твои действия обладают последствиями, и ты несёшь ответственность за свои действия, потому что ты президент США, ты не просто какой-то Вася.

Трамп, конечно, говорит, что это не моя война, не я её не начинал. Если бы я был президентом, она вообще бы не началась, хотя она уже на тот момент шла, когда он стал президентом, и продолжалась при нём прекрасным образом. Так вот Трамп говорит, что не его война, на самом деле это его война. И если что-то произойдёт, что-то нехорошее, то отвечать тоже придётся ему. По крайней мере, нести политическую ответственность придётся ему.

Поражение Украины в этом контексте станет поражением Трампа. И все это прекрасно понимают. И не только Трампа, но и всей республиканской партии, которая будет восприниматься американцами, как партия, слившая союзника, который храбро сражался против злой огромной империи.

То есть, сейчас надо обратить внимание, смотрите на что — у Трампа рекордна низкая популярность. Он действительно супер непопулярен среди американцев. И если он сейчас свяжет Украине руки за спиной и бросит её на растерзание Путину, как он там угрожает сделать, то его рейтинг в пол вообще обвалится.

Трамп станет хромой уткой ещё до окончания первого года своего второго президентства. А американцы не любят никому проигрывать ни в каком виде. То есть даже вот в той войне, которая, как Трамп заявляет, не его война, американцы не хотят чувствовать себя проигравшими. Они за Украину. Они хотят, чтобы Украина победила. Поэтому Трампу вот этого поражения не простят.

И он понимает, в Америке все это понимают прекрасно, что если Трамп вот так попробует отколоть такой фокус, то ему самому придётся очень тяжело в политическом смысле. При этом, даже если Трамп скажет: "А мне пофигу, всё равно я это сделаю". Лично для себя при таком раскладе Трамп вообще ничего не добьётся, его популярность не вырастет. Никакого профита в поражении Украины для него нет.

У Путина, конечно, есть. А а вот у Трампа никакого профита нет. Нобелевской премии мира он точно за это не получит. Единственная радость, какая у него может быть, вот, ну, Зеленскому будет плохо, потому что он, видимо, Зеленского не любит, а во всём остальном, ну, как бы Трамп только в проигравших останется.

Я имею в виду, если бы он стал мешать Украине вести боевые действия, это была бы политика в стиле: "На зло маме отморожу себе уши". То есть вот Трамп себе бы в первую очередь отморозил уши. Это не самая длиновидная, не самая выгодная политика. И это нас ведёт ко второму фактору, который не даст Трампу кинуть Украину и вообще полностью перейти на сторону Путина.

Второй фактор — это чудовищно низкий рейтинг, собственно, Трампа, а также ужасающее состояние американской экономики. Оно не такое ужасающее, если, так сказать, смотреть по основным показателям, но для людей, для обычных американцев с экономикой всё плохо. Ругают Трампа за состояние экономики.

Поэтому Трампу нужна, как воздух сейчас какая-то крупная большая победа. Он думает, что он такой победы сможет добиться, заставив Украину подписать невыгодное соглашение и добившись таким образом подписания мира. И он может прийти к американцам и сказать: "Смотрите, я вот помирил двух самых непримиримых в сегодняшнем мире политиков", две самые непримиримые страны.

Но понимаете, чего Трамп не хочет? Какого-то бегства американцев из Киева перед наступающей российской армией. Он не хотел бы по политическим причинам для себя такой ситуации, когда, российское вторжение начинается в Литву и ему нужно срочно принимать решение, что делать в этой ситуации. Либо плюнуть на НАТО и сделать вид, что ничего не происходит, либо вступать, по сути дела, в ядерную войну с Россией.

В общем, остановка нынешней войны с обязательным сохранением независимости Украины — это цель Трампа. Вот как этой цели добиться? Ему надо объяснить, что возможность добиться этой цели только одна — это заставить Россию прекратить войну.

И Трамп победы Путина не хочет. Он хочет победы для себя любимого. Он себя любит. Путин ему вообще по барабан по большому счёту. Да, Путин ему нравится, но не до такой степени, чтобы свою победу он Путину отдал. Я уже где-то как-то ссылался на Дэвида Игнатиуса. Это такой журналист, колумнист "Вашингтон пост", корифей, патриарх, оракул, если угодно, вашингтонской политики.

И вот этот Игнатиус несколько раз говорил, что в нынешних условиях Трамп хотел бы, может быть, но уже не может взять и просто бросить Украину. Для него, для Трампа, это было бы политическим самоубийством. Поэтому американцы в Белом доме, всякие там сотрудники администрации Трампа, открыты к предоставлению Украине разного рода гарантии. Они об этом говорили Игнатиусу, и он об этом писал в своей газете.

Причём они говорили о том, что они, в том числе, готовы "томагавки" Украине предоставить, точнее, не так — готовы рассмотреть возможность предоставления Украине "томагавков", не ядерных. Они говорили про простые ракеты, но всё равно хорошие дальнобойные крылатые ракеты — это, как говорится, не хухры-мухры.

Если в обмен на какие-то уступки со стороны Зеленского получится уломать Трампа на продажу или передачу или как, через Европу продажу Украине, не знаю, как-нибудь 200 "томагавков" в месяц на протяжении, допустим, одного года, то вот это был бы серьёзный разговор. Это было бы уже что-то по-настоящему дельное. Вот оттуда из этой точки можно было бы плясать и выстраивать какое-то по-настоящему работающее мирное соглашение, которое длилось бы долго. То есть, которое не было бы нарушено практически сразу, а которое осталась бы, ну, не знаю, насчёт навека, но на какой-то длительный промежуток времени.

Ещё раз смотрите, я хочу подчеркнуть, по какой бы линии разграничения не закончилась вот эта война, на мой взгляд, самое главное, чтобы Украина после или в результате подписания этого соглашения получила железобетонный непробиваемые гарантии от нового российского вторжения.

И вот уже обладая такими гарантиями, можно будет выстраивать новую современную экономику, можно будет добиваться возвращения оккупированных территорий мирными средствами, привлекать инвестиции, делать жизнь в Украине гораздо более богатой и счастливой, чем в России. Ну и так далее, и так далее.

То есть понятно стать ФРГ в Украине по отношению к ГДР в России или там Южной Корее по отношению к Северной Корее. Что это такое? Чтобы люди в Донецке или в Луганске смотрели с завистью на то, что происходит в Днепре или в Харькове, и хотели бы, и плакали бы, и мечтали бы вернуться назад в Украину. Вот, собственно, в этом смысл, как мне кажется, этих гарантий.

Трамп, конечно, будет отбрехиваться по-всякому, по-разному и говорить, что не-не-не, что я ничего не могу гарантировать, потому что, понятное дело, любые гарантии разругают его с Путиным, но он будет говорить: "Да, соглашайтесь так, давайте я вам просто бумагу какую-нибудь напишу, что гарантии вам предоставлены и всё, отцепитесь".

Но на это надо отвечать отказом, на мой взгляд, потому что говорить можно так: "Ну, Славянск и Краматорск — это и есть наше твёрдые железобетонные в прямом смысле слова гарантии безопасности и независимости, вообще самого существования Украины. За Славянск и Краматорск, если будет какой-то обмен, мы должны получить, ну, как минимум, равноценные гарантии. А вообще-то лучше и покрепче, посерьёзнее".

И если нет, то нет, только так. То есть никаких без предоставления взамен — там городов, территорий, хотя вообще сам разговор о передаче территории — это тоже очень болезненная, очень сложная тема, я понимаю. Но если уже этот разговор вести, то надо вести так, что этот разговор может быть только с предоставлением.

Реально ядерное оружие должно вернуться в Украину и встать под украинский контроль. Вот тогда да, а если нет, то нет. Как я сказал чуть выше, Трамп бросить украинский вопрос не может. Самоустраниться не может. Полностью сдать Украину Путину он тоже не может. Точнее, может, но его просто дома сотрут в порошок, уничтожат его же, в том числе, кстати, политические союзники нынешние по Республиканской партии.

Поэтому хочешь не хочешь Трампу придётся соглашаться на украинские условия, то есть на предоставление Украине вот этих гарантий, если он что-то хочет добиться. Я, конечно, не знаю всех подводных камней этих переговоров. Я очень далёк от этих перегово. Я просто какие-то логические выводы делаю.

Далее смотрите здесь.