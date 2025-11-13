Миндич и Цукерман попали под санкции: в указе Зеленского нашлось интересное
Срок ограничений – три года, хотя правительство предлагало десять.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукерамана. Отметим, их подозревают в отмывании средств по делу о хищении в "Энергоатоме".
Что нужно знать
- Президент подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана
- Оба фигуранта имеют гражданство Израиля
- Украина обратится в США и ЕС с просьбой об аналогичных санкциях
Документ обнародован на сайте Офиса президента. Среди интересного – у обоих подсанкционных деятелей гражданство Израиля. Однако нардепы уже заметили в решении проблему, в частности Ярослав Железняк отметил, что правительство подало на санкции на 10 лет, а в опубликованном документе указано три года. Это касается отдельных ограничений.
Какие санкции наложены
К ним применен широкий перечень ограничительных мер, в частности блокировка активов, полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, остановка лицензий и разрешений на осуществление деятельности, а также запрет использования радиочастотного спектра и электронных коммуникационных сетей.
Кроме того, санкции предусматривают лишение государственных наград Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы страны, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, полный запрет сделок по ценным бумагам, а также запрет на приобретение в собственность земельных участков.
В решении СНБО, которое ввело в действие Зеленский, указано: "Кабинета Министров Украины и Службе безопасности Украины вместе с Национальным банком Украины и Комиссией государственных наград и геральдики обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий". Также Украина будет обращаться в США и ЕС с просьбой о введении аналогичных санкций.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате продолжавшегося более года расследования НАБУ и САП разоблачена масштабная коррупционная схема в энергетике, в частности в государственном предприятии НАЭК "Энергоатом". Согласно материалам следствия, в схеме якобы участвовали: Миндич и Цукерман, которого называют "бэк-офисом" финансирования, — под псевдонимами "Карлсон" и "Шугармен" соответственно.