Миндич и Цукерман попали под санкции: в указе Зеленского нашлось интересное

Срок ограничений – три года, хотя правительство предлагало десять.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукерамана. Отметим, их подозревают в отмывании средств по делу о хищении в "Энергоатоме".

Что нужно знать

Президент подписал указ о введении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана

Оба фигуранта имеют гражданство Израиля

Украина обратится в США и ЕС с просьбой об аналогичных санкциях

Документ обнародован на сайте Офиса президента. Среди интересного – у обоих подсанкционных деятелей гражданство Израиля. Однако нардепы уже заметили в решении проблему, в частности Ярослав Железняк отметил, что правительство подало на санкции на 10 лет, а в опубликованном документе указано три года. Это касается отдельных ограничений.

Какие санкции наложены

К ним применен широкий перечень ограничительных мер, в частности блокировка активов, полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, остановка лицензий и разрешений на осуществление деятельности, а также запрет использования радиочастотного спектра и электронных коммуникационных сетей.

Кроме того, санкции предусматривают лишение государственных наград Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы страны, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, полный запрет сделок по ценным бумагам, а также запрет на приобретение в собственность земельных участков.

В решении СНБО, которое ввело в действие Зеленский, указано: "Кабинета Министров Украины и Службе безопасности Украины вместе с Национальным банком Украины и Комиссией государственных наград и геральдики обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий". Также Украина будет обращаться в США и ЕС с просьбой о введении аналогичных санкций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате продолжавшегося более года расследования НАБУ и САП разоблачена масштабная коррупционная схема в энергетике, в частности в государственном предприятии НАЭК "Энергоатом". Согласно материалам следствия, в схеме якобы участвовали: Миндич и Цукерман, которого называют "бэк-офисом" финансирования, — под псевдонимами "Карлсон" и "Шугармен" соответственно.