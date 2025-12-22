С 1 января в Украине отменят льготу на ввоз некоторых авто: кого коснутся изменения

Последняя неделя действия старых правил для покупателей

Электромобили в Украине скоро подорожают. Причина проста – льготный период ввоза таких автомобилей завершается 31 декабря 2025 года, а это значит, что с Нового года цены на такие авто вырастут.

Что нужно знать:

Льготы на ввоз электрокаров отменяют

После Нового года придется платить НДС

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года

Об окончании действия льгот неоднократно сообщалось в Верховной Раде. В частности, об этом напоминал и глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев. По его словам, продлевать льготный режим не планируют.

Что изменится с начала 2026 года

Правила приобретения электрокаров станут строже. Теперь при ввозе машины из-за границы нужно будет платить полную пошлину и налог на добавленную стоимость. Раньше от этих платежей освобождали.

На практике это приведет к удорожанию. Электромобили будут покупать на тех же условиях, что и транспорт с двигателями внутреннего сгорания – без исключений или послаблений.

В последние годы такие авто стали намного популярнее среди наших граждан. Главное преимущество – дешевизна эксплуатации по сравнению с бензиновыми и дизельными машинами.

Зарядка электромобиля

Исследователи авторынка посчитали затраты на зарядку. Дома, используя обычный бытовой тариф, владелец потратит около 90 гривен на 100 км дороги. Ночной тариф делает поездки еще дешевле. Никакое топливо – ни газ, ни бензин, ни дизель – не дает такой экономии.

Несколько дороже стоит заряжание на коммерческих станциях. Но даже там стоимость остается ниже заправки традиционного автомобиля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина массово "подсела" на электрокары. Мы рассказывали, какие модели чаще всего выбирают.